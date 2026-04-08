Neurovedec odhalil kód k vašim biologickým hodinám: Stačí vám svetlo a tento JEDNODUCHÝ PLÁN!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
LONDÝN - Spojené kráľovstvo sa pripravuje na prechod na letný čas, ktorý každoročne znamená o hodinu menej spánku. Mnohí ľudia pritom po zmene času pociťujú únavu či rozladenie. Podľa odborníkov však existuje jednoduchý spôsob, ako tieto nepríjemné príznaky minimalizovať.

Profesor neurovedy Rob Lucas z Manchesterskej univerzity vysvetlil, že kľúčom k rýchlejšiemu prispôsobeniu sa je práca s prirodzeným svetlom. Ľudské telo má totiž vlastné biologické hodiny, ktoré sa riadia najmä svetelnými podmienkami. „Naše telo vníma čas dňa podľa svetla, ktorému sme vystavení. Ak sa chcete naučiť vstávať skôr, najlepšie je vystaviť sa hneď ráno prirodzenému dennému svetlu,“ uviedol odborník.

Prečo práve víkend?

Zmena času prebieha počas víkendu zámerne, píše The Mirror. Podľa Lucasa majú ľudia vtedy väčšiu flexibilitu prispôsobiť svoj režim. Odporúča preto neignorovať posun hodín, ale začať sa novému času prispôsobovať už v nedeľu, aby bol organizmus do začiatku pracovného týždňa pripravený. Dôležitú úlohu zohráva aj prostredie počas noci. Odborníci radia udržiavať spálňu čo najtmavšiu, zatiaľ čo ráno by sme mali naopak zvýšiť vystavenie jasnému prirodzenému svetlu. Práve ranné svetlo pomáha „resetovať“ vnútorné hodiny a podporuje bdelosť počas dňa.

Ideálne je stráviť približne 15 minút vonku v priebehu prvej hodiny po zobudení, a to nielen v deň zmeny času, ale aj v nasledujúcich dňoch. Prechod na letný čas totiž narúša cirkadiánny rytmus – prirodzený biorytmus tela – a môže vyvolať príznaky podobné pásmovej chorobe. Tento jav sa označuje ako „sociálny jet lag“, keďže vzniká bez cestovania, no s podobnými dôsledkami. Správne nastavenie svetelného režimu tak môže výrazne pomôcť zvládnuť prechod na nový čas bez zbytočnej únavy a poklesu výkonnosti.

