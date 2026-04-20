Japonsko varuje: Po silnom zemetrasení hrozia ďalšie otrasy a možné cunami až do výšky troch metrov

TOKIO - Japonsko vydalo v pondelok osobitné varovanie ohľadne zvýšenej hrozby ďalších zemetrasení s magnitúdou 8,0 alebo vyššou. Pre tento krok sa rozhodlo po tom, čo severnú časť krajiny zasiahlo silné zemetrasenie s magnitúdou 7,7, po ktorom vydali úrady aj varovanie pred prívalovou vlnou cunami. Informujú o tom agentúry AFP a DPA.
Japonský meteorologický úrad (JMA) vo vyhlásení upozornil, že „pravdepodobnosť výskytu ďalšieho, rozsiahleho zemetrasenia je relatívne vyššia“ než zvyčajne. Príslušné varovanie prišlo len niekoľko hodín po tom, čo oblasť pri severnom pobreží Japonska zasiahlo zemetrasenie s magnitúdou 7,7, v dôsledku ktorého sa triasli aj vysoké budovy v metropole Tokio, vzdialenej od epicentra stovky kilometrov. Počiatočnú magnitúdu stanovili na 7,4, následne ju však zvýšili na 7,7, pripomenula DPA.
Silné zemetrasenie zasiahlo severné pobrežie Iwate
Zemetrasenie postihlo oblasť pri severnom pobreží prefektúry Iwate o 16:53 h miestneho času (9:53 h SELČ) a zaznamenali ho v hĺbke asi desať kilometrov. Informácie o prípadných vážnejších zraneniach osôb ani výraznejších materiálnych škodách neboli podľa úradov bezprostredne známe. Japonská televízia NHK informovala, že oblasť môže zasiahnuť prívalová vlna cunami s výškou do troch metrov. Tamojší meteorologický úrad následne spresnil, že približne 40 minút po zemetrasení postihla prístavné mesto Kudži v prefektúre Iwate prívalová vlna vysoká 80 centimetrov.
Úrady v piatich prefektúrach vydali príkazy na evakuáciu okolo 170.000 ľudí. Až 182 obcí v siedmich prefektúrach úrady vyzvali, aby zaviedli opatrenia súvisiacimi s prípravami na katastrofu, informovala televízia NHK. Zasiahnutý bol tiež región Kantó, ktorý zahŕňa širšiu oblasť Tokia.