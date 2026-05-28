Nízlová chcela dcére zmeniť priezvisko, narazila na problém: Lobotka musel... nesúhlasiť!

BRATISLAVA – Daniela Nízlová sa fanúšikom zdôverila s detailmi zmeny priezviska svojej dcéry Lindy. Hoci išlo o krok, ktorý jej mal uľahčiť život, počas vybavovania narazila na nečakaný problém. Do celej situácie musel byť zapojený aj otec malej Lindy, futbalista Stanislav Lobotka.
Speváčka nedávno oznámila, že jej dcérka Linda už nenosí iba priezvisko svojho otca, ale aj to jej. Dôvod bol praktický – pri cestovaní či vybavovaní rôznych úradných záležitostí musela Daniela opakovane dokazovať, že je Lindina mama. So sebou preto často nosila rodný list dcéry, aby predišla komplikáciám.
Po novom jej však situáciu výrazne uľahčí legislatívna novinka, ktorá od januára umožňuje, aby dieťa malo dve priezviská. Daniela sa preto rozhodla túto možnosť využiť. Teraz navyše zverejnila aj video, v ktorom fanúšikom priblížila, ako celý proces prebiehal. A práve tam priznala, že pri vybavovaní žiadosti narazili na zvláštnu podmienku.
„Od januára vyšiel tento zákon, že je možné pridať si druhé priezvisko, je to presne pre také slobodné alebo rozvedené mamičky. Ten zákon znie, že otec dieťaťa nesúhlasí so zmenou priezviska, pretože keby súhlasil, tak vám to kvázi neprejde,“ vysvetlila Daniela.
Hoci to môže pôsobiť zvláštne, medzi ňou a futbalistom žiaden konflikt nebol. Práve naopak. „My sme boli, samozrejme, dohodnutí s tatinom a nemal s tým problém, ale museli sme do žiadosti uviesť, že nesúhlasí, aby to prešlo,“ priznala speváčka.
Dôvod je podľa novej legislatívy pomerne jednoduchý. Zákon je nastavený najmä na pomoc slobodným či rozvedeným matkám, ktoré sa s druhým rodičom nevedia dohodnúť alebo s ním nemajú kontakt. Práve preto je v zákone formulácia o nesúhlase druhého rodiča – aby bolo možné pridať dieťaťu druhé priezvisko aj bez jeho súhlasu.
Novinka tak podľa Daniely môže pomôcť množstvu žien, ktoré majú s rozdielnym priezviskom dieťaťa komplikácie najmä na letiskách alebo úradoch. „Takže je to možné aj bez súhlasu otca, všetko si ale zistíte na matrike. Konečne teda so sebou nemusím ťahať rodný list malej, aby som dokázala, že som jej matka,“ uzavrela Daniela.
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%