Smrť policajtky pri Prievidzi vyvolala rozruch: Mikulec tvrdí, že išlo o samovraždu, polícia sa ohradila

NITRIANSKE RUDNO - Úrad inšpekčnej služby (ÚIS) sa zaoberá úmrtím policajtky z Obvodného oddelenia Policajného zboru Nitrianske Rudno v okrese Prievidza a preveruje všetky okolnosti. Hovorkyňa ÚIS Andrea Dobiášová vo štvrtok uviedla, že ÚIS začal trestné stíhanie vo veci prečinu usmrtenia. Spresnila, že k úmrtiu policajtky malo dôjsť v noci na stredu (27. 5.).
O samovražde mladej policajtky v Nitrianskom Rudne informoval aj exminister vnútra Roman Mikulec (Hnutie Slovensko), podľa ktorého ide údajne o študentku Akadémie Policajného zboru. Tvrdí, že ide o druhú nešťastnú udalosť počas polroka v okrese Prievidza, prípadne v Trenčianskom kraji. Prvá sa mala podľa neho týkať samovraždy policajta. V regióne sa majú podľa Mikulca šíriť informácie o údajnom šikanovaní na pracovisku.
K samovražde policajta došlo ešte minulý rok v Prievidzi. „Vyšetrovanie bolo ukončené a zastavené, keďže v ňom nie je možné pokračovať, lebo bolo vylúčené cudzie zavinenie,“ ozrejmila Dobiášová. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru (KR PZ) v Trenčíne v súvislosti s úmrtím policajtky apeluje na verejnosť, médiá aj politických predstaviteľov, aby sa zdržali predčasných záverov a nepodložených vyjadrení, uviedla vedúca oddelenia komunikácie a prevencie KR PZ Ingrid Krajčíková.
Trenčianska krajská polícia podľa nej považuje za neakceptovateľné, aby boli bez relevantných dôkazov prezentované tvrdenia o údajnej šikane na KR PZ či o systémových zlyhaniach v rámci PZ. „Dostupné informácie v súčasnosti nepotvrdzujú tvrdenia, že by voči zosnulej dochádzalo k šikane alebo inému protiprávnemu či neetickému konaniu, ktoré by malo súvislosť s touto tragickou udalosťou,“ vyhlásila Krajčíková, podľa ktorej akékoľvek spájanie príčin úmrtia s pracovným prostredím alebo vedením KR je v tejto chvíli predčasné, neobjektívne a bez opory vo výsledkoch vyšetrovania.
Polícia sa zároveň dôrazne ohradila voči šíreniu nepodložených obvinení, rovnako odmietla vytváranie dojmu, že medzi touto udalosťou a inými medializovanými prípadmi existuje potvrdená súvislosť. „Ani v jednom z uvádzaných prípadov doposiaľ nebola preukázaná spojitosť s údajne nevhodnými vzťahmi na pracovisku alebo s vedením KR,“ doplnila Krajčíková.
Okolnosti prípadu sú podľa nej predmetom vyšetrovania ÚIS, KR PZ v Trenčíne poskytuje orgánom činným v trestnom konaní maximálnu súčinnosť a bude rešpektovať závery riadneho a nestranného vyšetrovania. „Do jeho ukončenia považujeme za potrebné pristupovať k celej veci s rešpektom, vecnosťou a zodpovednosťou voči pozostalým aj všetkým zúčastneným osobám,“ ozrejmila.
Riaditeľ KR PZ v Trenčíne vyjadril úprimnú ľútosť nad tragickou udalosťou, pri ktorej došlo k úmrtiu policajtky a zároveň vyjadril v mene všetkých kolegov úprimnú sústrasť rodine, blízkym a pozostalým, tlmočila Krajčíková.