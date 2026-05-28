Desivý plán na koncerte Taylor Swiftovej vo Viedni: Muža uznali vinným z terorizmu

VIEDEŇ - Súd vo Viedenskom Novom Meste uznal vinným Rakúšana Berana A. z plánovania útoku na koncert americkej popovej hviezdy Taylor Swiftovej vo Viedni v roku 2024, uviedli agentúry APA a DPA. Podľa sudcov je muž so severomacedónskymi koreňmi rovnako vinný z podielu na založení teroristickej bunky. Výšku trestu súd iba oznámi, mužovi ale hrozí až 20 rokov väzenia.
Beran A. sa k plánovaniu útoku pred súdom priznal a uviedol, že je mu to ľúto, informovala agentúra AP. V pláne mal zaútočiť nožom a výbušným zariadením pred štadiónom Ernsta Happela, kde sa mal koncert konať. Jeho plány však prekazili rakúske úrady. V čase zatknutia mal pri sebe 21-ročný Rakúšan takmer hotovú šrapnelovú bombu.
Swiftová mala na štadióne Ernsta Happela naplánované tri vystúpenia. Všetky tri koncerty vo Viedni však boli z preventívnych dôvodov zrušené, pretože podľa úradov bola úroveň hrozby veľmi vysoká. Beran A. údajne pred plánovaným útokom nadväzoval kontakty s členmi Islamského štátu. Podľa prokurátorov spolu diskutovali o nákupe zbraní a výrobe bômb. Sám obžalovaný sa potom v dňoch pred vystúpením pokúšal zbrane nelegálne zaobstarať a teroristickej organizácii prisahal vernosť.
Spolu s Rakúšanom stanul pred súdom aj slovenský občan žijúci vo Viedni Arda K., ktorý sa síce podľa vyšetrovateľov na príprave útoku na koncert nepodieľal, spoločne ale vytvorili teroristickú bunku. Rakúšan aj Slovák sa pred súdom čiastočne priznali už pred dvoma týždňami.
Súčasťou bunky bol podľa polície ešte tretí muž, ktorý predvlani podnikol útok nožom v Mekke a ktorý je teraz väznený v Saudskej Arábii, kde mu podľa médií hrozí trest smrti. Trojica v marci 2024, teda ešte pred koncertom Swiftovej, plánovala útoky na Blízkom východe, ale nakoniec takýto útok podnikol len Hasan A., ktorý v Mekke pred Veľkou mešitou bodol do krku člena ochranky a pri zásahu bezpečnostných zložiek zranil niekoľko ľudí.