Magda Vášáryová prekvapila veľkou novinkou: Toto čakal len málokto!

PRAHA - Opäť dokázala, že vek je iba číslo! Herečka a diplomatka Magda Vášáryová má za sebou mimoriadne emotívny moment. Má za sebou výnimočnú udalosť, ktorá je dôkazom jej obrovskej vôle, odhodlania a toho, že sny sa dajú plniť v každom veku.
V mladosti herečka a bývalá diplomatka Magda Vášáryová ukončila štúdium na gymnáziu v Bratislave a následne začala študovať sociológiu na Filozofickej fakulte Univerzita Komenského. Po účinkovaní v legendárnom filme Vtáčkovia, siroty a blázni však prišli problémy. Kultová snímka režiséra Juraja Jakubiska vznikla na konci 60. rokov a počas normalizácie skončila v trezore. Komunistický režim ju označil za politicky nevhodnú, keďže zobrazovala slobodu, rebéliu a život mimo spoločenských pravidiel, čo vtedajšej moci prekážalo.
Práve pre účinkovanie v tomto filme mala Vášáryová problémy aj na univerzite a zo školy ju vylúčili. Štúdium sa jej napokon podarilo dokončiť, no ďalej na univerzite pôsobiť nemohla. Jej veľkým snom však bolo dosiahnuť vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa — a to sa jej po rokoch podarilo splniť. O krásnu novinku sa na sociálnej sieti podelila jej dcéra Hana Lasicová, ktorá neskrývala hrdosť a dojatie. „PhD! Som veľmi pyšná na moju mamu, ktorej počas normalizácie zakázali urobiť si doktorát zo sociológie, ktorú vyštudovala. Jej diplomovú prácu kvôli filmu Vtáčkovia, siroty a blázni zatkli do trezoru,“ napísala na úvod.
Následne prezradila aj krásnu novinku. „Dnes po piatich rokoch štúdia na Karlova univerzita získala titul doktorka filozofie. Je to pre mňa dôkaz neskutočne silnej vôle, odhodlania a toho, že v hocijakom veku sa dajú mať sny a úspech,“ dodala. Na záver pridala aj dojímavý odkaz svojej mame: „Gratulujem jej z celého srdca!“
Práve fakt, že Magda Vášáryová sa k svojmu snu dokázala vrátiť po desaťročiach, mnohých dojal. Sociálne siete okamžite zaplavili gratulácie a obdivné odkazy. Mnohí sa zhodujú, že jej príbeh je obrovskou inšpiráciou a dôkazom, že na splnenie cieľov nikdy nie je neskoro.
