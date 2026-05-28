Teror vo Švajčiarsku: Muž na stanici pobodal troch ľudí, kričal „Alláhu akbar“

BERN - Útočník dnes na vlakovej stanici vo švajčiarskom Winterthúre pobodal troch ľudí, stav jedného z nich je vážny. Polícia uviedla, že pravdepodobného páchateľa zadržala, ide o 31-ročného muža so švajčiarsko-tureckým občianstvom. Podľa úradov ide o teroristický čin motivovaný radikalizáciou a extrémizmom, informovala agentúra AFP. List Blick napísal, že útočník podľa svedkov vykrikoval alláhu akbar (arabsky boh je veľký).
O zranených Blick napísal, že sú to Švajčiari vo veku 28,43 a 52 rokov. Všetci sú v nemocnici, jeden je vo vážnom stave a ďalší dvaja utrpeli stredne ťažké zranenia. Svedkovia vypovedali, že útočník napadol niekoľko ľudí. Podľa oficiálnych informácií utrpeli zranenia nožom traja ľudia. "Mal v ruke nôž," povedal o útočníkovi jeden zo svedkov. "Všetci kričali a utekali preč," vyhlásil o situácii. Ďalšia svedkyňa oznámila, že útočník mal na krku akýsi obväz.
Bezpečnostný riaditeľ kantónu Zürich Mario Fehr označil útok za "odporný teroristický čin". Zároveň poďakoval polícii za rýchle zvládnutie situácie, ktoré zabránilo ešte horším následkom. Šéf zuryšskej kantonálnej polície Marius Weyermann podľa agentúry Reuters uviedol, že podozrivý bol polícii nahlásený už v roku 2015 kvôli šíreniu propagandy radikálnej skupiny Islamský štát. "Motív tohto činu treba hľadať v radikalizácii a extrémizmu," dodal Weyermann.
Video, ktoré zverejnil portál Blick, ukazuje muža s dlhými čiernymi vlasmi oblečeného do trička a kraťasov, ako za kriku alláhu akbar prebieha okolo zástupu malých detí. Fehr neskôr na tlačovej konferencii ocenil učiteľku, ktorá sa postavila pred svojich žiakov, aby ich pred mužom ochránila. "Na mieste bolo niekoľko statočných ľudí vrátane učiteľky, ktorá sa zachovala príkladne," dodal bezpečnostný riaditeľ.