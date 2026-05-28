Policajti sa inšpirovali filmom Agent v sukni: Dílera drog zadržali v sexy kostýmoch miestnych tanečníc!

THA LUANG – Thajská polícia je v boji proti lokálnym drogovým dílerom miestami bezradná. Takéto situácie si žiadajú krajné riešenia a policajti to zobrali doslova. Akcia dopadla nad očakávania veľmi dobre a pochválili sa tým aj na sociálnych sieťach. Ich prestrojenie skutočne stálo za to.
Thajsko patrí medzi tie novšie dovolenkové destinácie. Celoročne sem prúdi čoraz viac turistov. Miestna vláda si uvedomuje, že práve turizmus môže pokryť väčšinu potrieb celej krajiny, a preto sa snaží dostať kriminalitu preč z ulíc. V Thajsku však platí zákon voľného predaja omamných látok, medzi ktoré patrí aj marihuana. Navyše drogoví díleri sú čoraz viac rafinovanejší.
Fotka sa stala virálnou
Polícia sa tak rozhodla pre krajné riešenie. Vo východnej časti krajiny sa miestna jednotka prezliekla do kostýmov, ktoré oklamali aj notoricky známeho dílera drog. Informuje o tom The Times of India. Ich skupinová fotka v prestrojení sa stala virálnou. Usmieva sa na nej 6 príslušníkov policajného zboru v sexy šatách tanečníc, no medzi nimi je len jedna skutočná žena.
Pekný úlovok polície
Takéto netradičné prestrojenie použili počas tajnej operácie v Tha Luang. Po zadržaní známeho dílera Mekha Fa-wap-wapa, ktorý si skutočne najprv myslel, že ide o tanečnice, skonfiškovali 53 bielych kapsúl metamfetamínu a viac ako 200 prázdnych plastových vrecúšok, údajne pripravených na balenie drog a ich následný predaj. Okrem toho mu zhabali aj mobilný telefón.
Mekha bol už dlhší čas podozrivý z nelegálnej činnosti. Okrem distribúcie drog mal na krku aj obvinenie zo zapojenia do nelegálnych hazardných online hier. Polícia ho ale nedokázala dolapiť. Muži zákona teda počkali na miestny pouličný festival a v oblekoch tanečníc splynuli s davom. Následne ho na mieste zatkli.
"Zadržaný čelí obvineniam z držby a predaja omamných látok prvej kategórie a z prevádzkovania nepovoleného hracieho automatu," uviedla polícia. Naďalej zostáva v cele predbežného zadržania a čaká ho vypočúvanie pred súdom.
Údajne nejde o prvý takýto, kedy sa policajti uchýlili k bizarnému prestrojeniu. Len nedávno, počas osláv Nového lunárneho roku v Bangkoku sa muži zákona prezliekli za levy. Aj v tomto prípade sa im podarilo kriminálnika na mieste spacifikovať.