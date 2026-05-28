Experti varujú! TOTO nebezpečenstvo číha už pri pobreží, vo Francúzsku zomreli dvaja ľudia

Pláž Lacanau, Francúzsko
Pláž Lacanau, Francúzsko
GIRONDE – Prvé vyššie teploty lákajú obyvateľov prímorských miest zaplávať si v mori. Inak tomu nebolo ani na francúzskom pobreží. Letná sezóna síce ešte nezačala, ale pláže sa už pomaly plnia. Odborníci však varujú pred silou prírody, ktorá môže aj zabíjať. Dôkazom je desivá skúsenosť z Gironde.

V juhozápadnej časti Francúzska je už tak teplo, že mnoho miestnych aj turistov vyšlo na pláže a do mora. Bolo tomu tak aj v Gironde. Experti ale upozorňujú, že v tejto oblasti sú podmienky veľmi nebezpečné. Dôkazom toho je aj štatistika za posledné dni.

Záchranári museli z vody vyťahovať viac ako 30 ľudí. Dvaja plavci ale také šťastie nemali. Problémom sú silné morské prúdy. Informuje o tom Euronews. 

Úrady vydali varovanie  

Dve osoby sa utopili v mori nezávisle od seba. Obe však mali niečo spoločné. A síce, stiahol ich morský prúd. Jednou z obetí bola nemecká turistka (56), ktorá sa utopila pri pobreží Lége-Cap-Ferret. Pri neďalekej obci Lacanau zomrel starší muž (60). 

Francúzske úrady po tejto strašnej udalosti vydali varovanie pred prúdmi a prílivom, ktoré platí pre celú oblasť. Len od piatku 22. mája zachránili zložky v Gironde 31 osôb, ktoré sa začali topiť v mori. 

Morské spätné prúdy vznikajú vtedy, keď vlny tlačia na pláž veľké množstvo vody, ktorá následne steká naspäť do mora. V oblastiach ako Lacanau-Océan sú tieto prúdy bežné a najmä silné. Môžu vtiahnuť aj veľmi skúsených plavcov. Navyše ich je veľmi ťažké  spozorovať. Vznikajú v miestach, kde sa voda z lámajúcich sa vĺn vracia späť do mora cez hlbšie priehlbiny v piesočnatých dunách.

Najväčší mýtus je, že prúd vťahuje pod hladinu. Spätný prúd funguje ako rieka na hladine oceánu, ktorá ťahá plavca rýchlo smerom od brehu (až 2,5 m/s). Až následne, keď s ním plavec bojuje, dochádza k vyčerpaniu a utopeniu.

