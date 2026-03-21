Prvé zatknutie ROBOTA v histórii? Humanoid prenasledoval 70-ročnú dôchodkyňu, skončila v nemocnici!

MAKAO - Na sociálnej sieti bol zdokumentovaný kuriózny incident v Macau, počas ktorého miestna polícia „zatkla“ humanoidného robota, keď údajne na ulici vystrašil takmer 70-ročnú ženu. Stroj patril vzdelávaciemu centru a slúžil na propagačné účely, no jeho náhle využitie v praxi vyvolalo paniku a vyžiadalo si zásah policajtov.
Polícia v Macau zadržala humanoidného robota. Vyzeralo to totiž tak, že na ulici obťažuje takmer 70 ročnú ženu. „Rozbúchal si mi srdce,“ vykríkla na stroj po kantonsky. "Dokážeš toho veľa, ale chceš spôsobovať takýto chaos? Si blázon.“ Žena oblečená v modrej košeli a bielych nohaviciach ukazovala na robota prstom a ostatní ľudia neveriacky sledovali, čo sa deje. Ako informuje The Sun, neskôr vstúpili na scénu policajti, ktorí odviedli robota z miesta incidentu. Podľa miestnych médií bola žena neskôr prevezená do nemocnice.
Žena sa zľakla
Pri tomto kurióznom incidente neutrpela žiadne fyzické zranenia a po vyšetrení ju prepustili domov. Polícia uviedla, že žena telefonovala a zrazu sa za jej chrbtom objavil spomínaný robot. Neskôr vyšlo najavo, že stroj patril vzdelávaciemu centru, ktoré využíva technológiu na propagačné aktivity. Robot bol následne vrátený jeho 50-ročnému operátorovi, ktorý sa nachádzal neďaleko. Ten uviedol, že stroj bol monitorovaný na diaľku, ale zároveň fungoval na základe zmiešaného programovania. Incident sa odohral na úzkej ulici, keď sa staršia žena zastavila, aby si skontrolovala svoj telefón. Majiteľ priznal, že sa pravdepodobne zľakla, keď sa otočila a zbadala za sebou stroj. Následne sa ospravedlnil a úrady mu adresovali varovanie.
Používatelia sociálnych sietí reagovali na šokujúce zábery rôzne. Niektorí žartovali o tom, že humanoidný stroj bol zatknutý políciou. Iní tvrdili, že žena reagovala prehnane. Podľa niektorých informácií bol android na videu model G1, ktorý bol predstavený v máji 2024 čínskou spoločnosťou Unitree. Ide o jeden z relatívne „dostupných“ robotov na trhu a jeho výroba stojí približne 10 177 libier (13 500 dolárov). Meria 130 cm a váži približne 35 kilogramov. Na tvári má kameru s 360-stupňovým vnímaním okolia a na hrudi reproduktor.
Väčšia flexibilita než ľudské telo
Spoločnosť so sídlom v Hangzhou uvádza, že G1 má väčšiu flexibilitu ako priemerné ľudské telo. Je to vďaka 23 až 43 kĺbovým motorom od hlavy až po päty. Na webovej stránke firmy sa uvádza, že „je citlivý a spoľahlivý a dokáže simulovať ľudské ruky, aby presne manipuloval s predmetmi“. Jeho batéria vydrží približne dve hodiny, dokáže sa pohybovať rýchlosťou až dva metre za sekundu a jeho schopnosti sa každodenne zlepšujú vďaka umelej inteligencii.
Počas posledných 12 mesiacov sa roboty začali objavovať na uliciach po celom svete. Ide o rôzne modely od malých strojov na kolieskach rozvážajúcich jedlo až po humanoidné roboty pohybujúce sa medzi ľuďmi. Minulý rok v septembri sa v austrálskom Brisbane objavil model Unitree G1. John Roberts, profesor robotiky na Queensland University of Technology (QUT), uviedol, že bol zakúpený pre oddelenie robotiky, aby študenti získali „základné pochopenie“ robotov a ich súčasných i budúcich schopností.
Pre denník Courier Mail povedal: „Tento robot máme asi štyri týždne a postupne zisťujeme, ako funguje. Zároveň začíname plánovať, ako nasmerujeme náš výskum robotiky, aby sme využili potenciál takýchto univerzálnych robotov – humanoidov. Náš robot má zatiaľ základné schopnosti a dokáže chodiť, behať a stáť,“ povedal. „Chceme, aby naši študenti získali základnú predstavu o tom, čo humanoidný robot momentálne dokáže a nedokáže a čo by mohol zvládnuť s ďalším vývojom. Naším výskumom sa zameriavame na to, ako budú tieto stroje využívané v budúcnosti a čo všetko je potrebné urobiť, aby sme sa k tomu dostali.“