Žltnú vám zuby? Skúsený zubár varuje pred JEDNOU chybou, ktorú robí pri čistení takmer každý!

LONDÝN - Mnoho ľudí si čistí zuby nesprávne a nevedomky tak škodí nielen ich vzhľadu, ale aj kondícii. Skúsený zubár s dvadsaťročnou praxou Dr. Ferakh Hamid vás upozorní na dve časté chyby, ktoré môžu viesť k žltnutiu zubov a poškodeniu skloviny. Možno ich robíte aj vy.
Britský zubár Dr. Ferakh Hamid v rozhovore pre Daily Mail uviedol, že pred čistením zubov by sme si mali navlhčiť kefku, čím si zabezpečíme dostatok „maziva.“ Ak si totiž zvyknete naniesť zubnú pastu priamo na zuby bez vody, môže to viesť k ich žltnutiu. Pripomenul, že v podstate ide o jednu z hlavných príčin zažltnutých zubov, čo je až neuveriteľné. Taktiež povedal, že ak si čistíte zuby príliš skoro po konzumácii kyslých jedál alebo nápojov, môže to tiež spôsobiť ich zožltnutie.
„Čistenie zubov určitým spôsobom, napríklad bez vody alebo hneď po konzumácii kyslých jedál, môže v priebehu času spôsobiť, že budú vyzerať menej bielo. Suché čistenie sa môže na prvý pohľad zdať účinné pri odstraňovaní povrchových škvŕn, ale bez vody sa zubná pasta nerozotiera rovnomerne.“ Je pravda, že ak vám zuby žltnú, vždy si ich môžete dať profesionálne vyčistiť alebo vybieliť, no zmena tohto návyku môže byť oveľa jednoduchšia a lacnejšia. Ak si čistíte zuby hneď po konzumácii kyslých jedál, zubná sklovina môže byť príliš oslabená a hrozí, že kyselinu len roznesiete po ústach namiesto toho, aby ste ju odstránili.
Ako dlho si čistiť zuby?
Hamid tiež povedal, že na udržiavanie lesklých a bielych zubov je vhodné zmäkčenie štetín kefky. „Keď štetiny navlhčíte, zmäknú. To znamená, že pri čistení sú jemnejšie k vašim ďasnám a zubom, čím pomáhajú predchádzať podráždeniu alebo poškodeniu.“ Okrem navlhčenia kefky by ste si mali čistiť zuby dve minúty dvakrát denne a tento čas by ste nemali skracovať. Nezabudnite si tiež raz denne vyčistiť jazyk a pravidelne navštevovať zubára. „Dodržiavanie týchto krokov pomôže predchádzať zubným problémom a udrží vaše ústa v skvelej kondícii,“ doplnil Hamid.