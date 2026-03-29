Všetko, čo sme vedeli o PRVÝCH ľuďoch v Amerike, môže byť LOŽ! Nový OBJAV v Monte Verde vyráža dych

USA - Jedno z najdôležitejších archeologických nálezísk v Amerike čelí novej teórii, ktorá spochybňuje jeho vek. Ak by sa potvrdila, mohla by zásadne zmeniť naše chápanie príchodu prvých ľudí na kontinent.
Archeologická lokalita Monte Verde patrí desaťročia medzi kľúčové dôkazy o ranom osídlení Ameriky. Doterajšie výskumy naznačovali, že ľudia tu žili už pred približne 14 500 rokmi. Nová štúdia však tento záver spochybňuje a vyvoláva ostrú vedeckú diskusiu. Výskum publikovaný v prestížnom časopise Science priniesol prehodnotenie geologických vrstiev v okolí lokality. Vedci analyzovali sedimenty v oblasti potoka Chinchihuapi Creek a objavili vrstvu sopečného popola starú približne 11 000 rokov, informuje portál indy100.com.
Erózia mohla spôsobiť chaos
Podľa spoluautora štúdie Claudio Latorre z Pontifical Catholic University of Chile to znamená, že všetky nálezy nad touto vrstvou musia byť mladšie. „Dospeli sme k záveru, že lokalita nemôže byť staršia ako približne 8 200 rokov,“ uviedol. Autori štúdie tvrdia, že zmeny krajiny, napríklad erózia, mohli premiešať staršie a mladšie vrstvy, čo v minulosti viedlo k nesprávnemu datovaniu niektorých nálezov.
S týmito závermi však nesúhlasí časť vedeckej obce. Kritici upozorňujú, že analýza vychádza zo vzoriek mimo samotnej lokality a nie je isté, či sa vrstva sopečného popola nachádzala na celom území. Archeológ Michael Waters z Texas A&M University označil novú teóriu len za pracovnú hypotézu, ktorá podľa neho nemá dostatočnú oporu v dátach.
Podobne reagoval aj Tom Dillehay z Vanderbilt University, ktorý viedol pôvodný výskum lokality. Podľa neho nová interpretácia ignoruje množstvo dôkazov, vrátane artefaktov datovaných na viac než 14-tisíc rokov. Medzi tieto nálezy patrí napríklad upravený kel mastodonta, drevená kopija či nástroj na kopanie so stopami ohňa.
Diskusia o veku Monte Verde je pritom kľúčová pre pochopenie toho, ako sa prví ľudia dostali do Ameriky. Práve toto nálezisko v minulosti pomohlo spochybniť tzv. teóriu „Clovis-first“, podľa ktorej sa ľudia na kontinent dostali až pred približne 13 000 rokmi. Neskoršie objavy, napríklad Cooper’s Ferry v Idaho či Debra L. Friedkin site v Texas, už naznačili staršie osídlenie. Nové prehodnotenie Monte Verde by však mohlo znovu otvoriť otázku, akou trasou sa ľudia do Ameriky dostali – či cez bezľadovcový koridor, pobrežnou cestou alebo ich kombináciou.
Spoluautor štúdie Todd Surovell z University of Wyoming zdôraznil, že vedecký proces je prirodzene sebakorekčný. „Ak máme dostatok času a priestoru na výskum, veda sa nakoniec dopracuje k pravde,“ uzavrel. Spor o vek jedného z najvýznamnejších archeologických nálezísk tak ukazuje, že dejiny ľudstva stále nie sú definitívne napísané.