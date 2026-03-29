Lekár zverejnil zoznam NAJBOLESTIVEJŠÍCH operačných zákrokov: Čaká vás jeden z nich? Pripravte sa na bolesť!

LONDÝN - Lekár zverejnil rebríček najbolestivejších medicínskych zákrokov – a medzi nimi sa objavil aj jeden pomerne bežný, ktorý pacienti znášajú mimoriadne ťažko.
Hoci medicína prešla dlhú cestu od čias, keď sa bolesť tlmila pohárom alkoholu a zaťatými zubami, ani dnešné moderné operácie nie sú úplne bez nepríjemných pocitov. Pokroky, ako napríklad laparoskopické (miniinvazívne) operácie, síce výrazne znížili rozsah zásahov do tela, no bolesť po zákroku zostáva realitou.
K téme sa vyjadril britský lekár Dean Eggitt, ktorý upozorňuje, že niektoré zákroky sú obzvlášť náročné najmä počas rekonvalescencie. „Každý človek vníma bolesť inak, no existujú zákroky, ktoré sú vo všeobecnosti bolestivejšie – napríklad spinálna fúzia, operácia otvoreného hrudníka či totálna výmena kolena,“ vysvetlil pre Daily Mail. Podľa neho je problém najmä v tom, že tieto operácie zasahujú kosti aj nervy a pacient sa po nich nemôže úplne znehybniť. Práve následná rehabilitácia býva často najťažšia.
Biopsia kostnej drene
Odber vzorky kostnej drene patrí medzi zákroky, ktoré môžu byť pre pacientov mimoriadne nepríjemné. Lekári pri ňom zavádzajú ihlu priamo do kosti, aby získali vzorku tkaniva. Hoci sa používa lokálne anestetikum, pacienti často opisujú nepríjemný tlak či „ťahanie“ počas zákroku. Po ňom môže pretrvávať bolesť, modriny či citlivosť ešte niekoľko dní.
Lumbálna punkcia (spinálny odber)
Podobne náročný je aj zákrok známy ako lumbálna punkcia, pri ktorom sa ihla zavádza medzi stavce chrbtice. Používa sa na odber mozgomiechového moku alebo podanie anestézie. Aj tento výkon prebieha pri vedomí pacienta a môže viesť k bolestiam hlavy, opuchom, krvácaniu či dlhodobým problémom s chrbtom.
Operácia otvoreného srdca
Operácie srdca patria medzi najnáročnejšie chirurgické zákroky vôbec. Hoci pacient počas operácie necíti bolesť vďaka celkovej anestézii, zásah do hrudníka znamená veľkú záťaž pre telo. Po zákroku môže byť bolestivé hojenie hrudnej kosti, väzov aj samotnej rany.
Hysteroskopia
Jedným z najviac diskutovaných zákrokov je hysteroskopia, teda vyšetrenie maternice pomocou špeciálneho prístroja. Mnohé ženy tento výkon označujú za „neznesiteľný“. Podľa odborníkov približne tretina pacientok hodnotí bolesť na úrovni 7 z 10 alebo vyššie. Aj preto sa čoraz častejšie odporúča vykonávať ho s adekvátnou anestéziou.
Totálna výmena kolena
Napriek tomu, že ide o bežný zákrok, patrí medzi najnáročnejšie z hľadiska bolesti aj rekonvalescencie. Koleno je kĺb, ktorý musí uniesť váhu celého tela, a jeho obnova si vyžaduje intenzívnu rehabilitáciu. Bez nej sa pacient k plnej funkčnosti nedostane. „Najlepšie, čo môžete urobiť, je pripraviť sa vopred – myslieť nielen na lieky proti bolesti, ale aj na spánok, sedenie a každodenné fungovanie,“ radí lekár. Zároveň upozorňuje: „Tento zákrok je mimoriadne náročný pre kosti aj nervy, takže bez bolesti to určite nepôjde.“