Slon ho doslova PREVALCOVAL! VIDEO Šokovaní svedkovia sledovali, ako muž po brutálnom útoku vstal a odišiel po vlastných

NAÍ DILLI - Stretnutie, ktoré mohlo skončiť tragicky. Muž v Indii prežil útok rozbehnutého slona a napriek vážnym zraneniam dokázal po incidente vstať a odísť po vlastných.
Dramatická situácia sa odohrala v indickom štáte Urísa neďaleko oblasti Talabarkote. Muž menom Bidyadhar Behera sa viezol na motorke, keď sa z lesa náhle vyrútil slon a bez varovania naňho zaútočil. Záznam incidentu zachytáva desivé momenty, keď mohutné zviera zrazilo muža na zem a opakovane ho zasahovalo zadnými nohami. Ako informuje portál NeedToKnow, Okoloidúci mohli len bezmocne sledovať, ako sa útok odohráva priamo pred ich očami.
Po krátkom, no intenzívnom incidente sa slon stiahol späť do lesa. O to väčšie bolo prekvapenie, keď sa len o pár sekúnd neskôr zranený muž dokázal postaviť, upraviť si oblečenie a odísť. Svedkovia okamžite privolali pomoc a zraneného previezli do nemocnice v meste Dhenkanal. Lekári u neho diagnostikovali vážne poranenia hlavy, rúk aj nôh, no podľa dostupných informácií zostal pri vedomí a jeho stav je stabilizovaný.
Vyhýbajte sa okrajom lesa
Podľa miestnych úradov sa v oblasti pohybuje stádo približne tridsiatich slonov, čo zvyšuje riziko podobných incidentov. Lesná správa preto posilnila hliadky a vyzýva obyvateľov, aby sa najmä v ranných a večerných hodinách vyhýbali okrajom lesa.
Odborníci zároveň upozorňujú, že konflikty medzi ľuďmi a slonmi sú čoraz častejšie. Dôvodom je najmä úbytok prirodzeného prostredia týchto zvierat a ich čoraz častejšie prenikanie do oblastí, kde žijú ľudia. Prípad z Indie tak opäť poukazuje na to, aké nebezpečné môže byť stretnutie človeka s divokou prírodou – a zároveň, aké tenké sú hranice medzi prežitím a tragédiou.