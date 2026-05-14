ŠOK v kauze miliónov z Petržalky: Aktér Herman po roku prelomil mlčanie, úrad vraj zavádza a sľubuje odvetu!

BRATISLAVA - Presne rok po tom, čo Slovenskom otriasla správa o kolosálnej sprenevere na Miestnom úrade v Petržalke, sa hlavný aktér René Herman nečakane prihlásil o slovo. Prostredníctvom sociálnej siete TikTok uverejnil video, v ktorom útočí na vedenie mestskej časti a tvrdí, že verejnosť bola celých dvanásť mesiacov kŕmená klamstvami. Sľubuje, že už čoskoro odhalí skutočnú tvár petržalského úradu.
Herman sa verejnosti neprihovoril ani vtedy, keď bol prepustený na slobodu, urobil tak až teraz, keď sa pomaly, ale isto približujú jesenné komunálne voľby.
Video sa objavilo ako blesk z jasného neba
Prípad, ktorý nemá v novodobej histórii slovenských samospráv obdobu, naberá nový, bizarný rozmer. René Herman, bývalý zamestnanec mzdového oddelenia, ktorý je obvinený z postupného odčerpania neuveriteľných 2,7 milióna eur z obecnej kasy, sa po dlhých mesiacoch v ústraní rozhodol prehovoriť. A neurobil tak v súdnej sieni, ale v prostredí populárnej sociálnej siete.
Vo videu, ktoré sa v priebehu pár hodín začalo šíriť internetom, Herman pôsobí pokojne a sebavedomo. Jeho slová sú však mierené priamo na petržalský úrad. "Dnes je to presne rok. Rok od momentu, ktorý zmenil život nielen mne, ale aj mnohým iným ľuďom. Rok plný klamstiev, poloprávd a zavádzania. A nakoľko som doteraz mlčal, tak rôzni ľudia hovorili rôzne závery. A používali moje meno naprieč teda politickými zoskupeniami, aby si spravili reklamu," povedal obvinený Herman vo videu.
Tento nečakaný mediálny výstup prichádza v čase, keď vyšetrovanie stále prebieha a blížia sa voľby. Herman, ktorého meno sa v danom čase stalo takmer symbolom pre zlyhanie kontrolných mechanizmov samosprávy, naznačuje, že v celom procese nie je jediným vinníkom a že úrad pred občanmi niečo tají.
Sľubuje "šokujúce" video zo zákulisia
To najzaujímavejšie si však bývalý mzdár nechal na záver svojho príspevku. Podľa jeho slov je súčasné ticho len predzvesťou búrky. "Preto ak chcete vedieť viac, o petržalskej kauze, tak ma neváhajte sledovať a už 16. mája vyjde video, v ktorom ozrejmím, čo sa v skutočnosti stalo a čo bolo zamlčané. A povieme si niečo zo zákulisia úradu," avizuje Herman ďalšie videá.
"Pretože nie je to len o tom, povedať, ako to naozaj bolo a ozrejmiť verejnosti, že niektoré veci boli zamlčané, je to aj o tom, aby sme videli, ako úrad funguje, fungoval a povieme si niečo o zákulisí úradu. No tak sa teším na to," uzavrel.
V akom štádiu je vyšetrovanie?
Kým Herman natáča videá, orgány činné v trestnom konaní naďalej pracujú na uzavretí prípadu. Kauza vypukla ešte v máji 2025, keď starosta Petržalky Ján Hrčka oznámil šokujúce zistenia o sprenevere miliónov eur. V ten istý deň sa vzdal vedenia mestskej časti. Herman mal podľa vyšetrovania viac ako dva roky sofistikovane upravovať mzdové systémy a posielať si peniaze na viaceré súkromné účty pod menami bývalých zamestnancov.
V súčasnosti je prípad v štádiu ukončeného vyšetrovania, pričom sa čaká na podanie obžaloby prokurátorom. Forenzný audit potvrdil, že zmizlo celkovo 2,7 milióna eur. Herman sa k činu pôvodne priznal s tým, že väčšinu peňazí prehral v hazardných hrách. K priznaniu malo dokonca prísť v samotnej kancelárii starostu, kde ho podľa vlastných slov Hrčka priamo konfrontoval po tom, ako si zistil podrobnosti. Práve toto priznanie a následná spolupráca boli jedným z faktorov, ktoré ovplyvnili jeho pobyt za mrežami.
Herman vo väzbe už nie je
Mnohí by sa mohli spýtať, prečo Herman nie je vo väzbe. Súd totiž vtedy skonštatoval, že dôvody väzby – najmä obava z pokračovania v trestnej činnosti – pominuli, keďže René na úrade už nepracuje a nemá prístup k systémom.
Vyšetrovanie dôležitých dôkazov bolo ukončené a riziko ovplyvňovania svedkov sa minimalizovalo. Herman je tak stíhaný na slobode, hoci mu v prípade preukázania viny hrozí trest odňatia slobody na 10 až 15 rokov za obzvlášť závažný zločin sprenevery.