Žena otrávila svojho manžela: Po jeho smrti napísala knihu pre deti, teraz si vypočula TREST!

WASHINGTON - Autorku detskej knihy o smútení sudca z Utahu v stredu za vraždu manžela odsúdil na doživotný trest väzenia bez možnosti podmienečného prepustenia. Porota uznala Kouri Richinsovú vinnou z vraždy a ďalších trestných činov v marci. Podľa obžaloby svojho muža Erika v roku 2022 otrávila päťnásobkom smrteľnej dávky syntetického opioidu fentanyl, ktorý mu primiešala do kokteilu. Prípad vzbudil pozornosť aj tým, že knihu o smútení napísala po jeho smrti, píše agentúra AP.
Sudca Richard Mrazik vyhlásil, že Richinsová je "jednoducho príliš nebezpečná na to, aby ešte niekedy bola na slobode". Mrazik rozsudok vyniesol v deň, keď by Eric Richins oslávil 44 rokov. Právnici obžalovaní uviedli, že žena sa proti rozsudku odvolá, a označili verdikt za klamstvo.
Tridsaťšesťročná Richinsová pracovala ako realitná maklérka a zaoberala sa renováciou nehnuteľností. Podľa prokurátorov mala dlhy v ráde miliónov dolárov a plánovala budúcnosť s iným mužom. Bez vedomia manžela naneho uzavrela niekoľko životných poistiek a dúfala, že po jeho smrti zdedí majetok v hodnote vyše štyroch miliónov dolárov.
Po smrti napísala knihu
Tridsaťšesťročná Richinsová po smrti manžela napísala knižku Are You with Me? (Si so mnou?), ktorá má deťom pomôcť, aby sa vyrovnali so stratou niekoho blízkeho. "Napísali sme túto knihu s nádejou, že prinesie aspoň nejakú útechu nielen našej rodine, ale aj ďalším rodinám, ktoré sa dostali do rovnakej situácie," povedala vtedy Richinsová v regionálnej rozhlasovej stanici. Svoju knihu venovala "skvelému manželovi a úžasnému otcovi". Žena v stredu na súde vyzvala svojich synov, ktorí neboli prítomní, aby ju nezavrhovali a aby boli ako ich otec.
Eugene Richins, otec zavraždeného, vyzval sudcov, aby Richinsovej udelil trest doživotného väzenia bez možnosti podmienečného prepustenia; Richins vyhlásil, že chce ochrániť svojich vnukov, ktorí mali päť, sedem a deväť rokov, keď ich otec zomrel. "Tento trest je dôležitý, aby Erikovi traja synovia nikdy nemuseli žiť v strachu, že človek zodpovedný za smrť ich otca im môže opäť ublížiť," povedal. Sociálni pracovníci na súde čítali listy synov Richinsovej. Všetci uviedli, že by sa necítili v bezpečí, keby sa ich mama niekedy dostala na slobodu. Richinsová podľa nich vyhrážala, že zabije ich domácich maznáčikov, a ukazovala im videá vyhladovaných detí vo vojnových zónach, keď odmietali jesť nedovarené jedlo.