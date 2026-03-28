Možno ich máte zapatrošené práve VY! 100-tisíc dolárov čaká na majiteľa už mesiace, TOTO je tajomný výherný tiket

CANBERRA - Na austrálskom Gold Coaste prebieha pátranie po záhadnom výhercovi lotérie, ktorý si zatiaľ nevyzdvihol výhru vo výške 100-tisíc dolárov.
Výherný tiket bol vyžrebovaný ešte v januári tohto roka, no jeho majiteľ sa doteraz neprihlásil. Šťastný lístok predala predajňa The Pines News and Gifts, ktorej majiteľ Anthony Milligan teraz vyzýva zákazníkov, aby si skontrolovali svoje tikety. „Všetkým zákazníkom pripomíname, aby si preverili svoje tikety z Lucky Lotteries Super Jackpotu,“ uviedol. Podľa neho je možné, že výherca je napríklad na dovolenke a jednoducho zabudol skontrolovať výsledky.
Niekto netuší, že vyhral
Ako informuje Yahoo News, predajňa pritom za posledné desaťročie predala už štyri tikety s veľkou výhrou. „Je vždy vzrušujúce predať výherný tiket, no najviac si želáme, aby sa výherca čo najskôr prihlásil,“ dodal Milligan. Hovorkyňa spoločnosti The Lott, Eliza Wreggová, upozornila, že niekto môže už celé mesiace netušiť, že vyhral.
„Predstavte si, že dva mesiace neviete o tom, že ste vyhrali 100-tisíc dolárov,“ uviedla. Zároveň vyzvala ľudí, aby prehľadali svoje domovy či autá, kde sa môžu nachádzať zabudnuté tikety. Podľa nej môže byť výherca v oblasti a čakať ho môže skorý veľkonočný darček – najprv si však musí skontrolovať tiket a zistiť, že vyhral.