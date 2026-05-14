Dievča sa vážne zranilo na elektrokolobežke: Po páde ho musel prevážať vrtuľník

(Zdroj: Facebook/Polícia SR - Nitriansky kraj)
ČAKAJOVCE - Pri jazde na kolobežke sa vážne zranilo maloleté dievča. Nehoda sa stala v utorok (12. 5.) popoludní v obci Čakajovce v okrese Nitra. Dievča jazdilo na elektrickej kolobežke bez ochranných pomôcok, informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre.
Dievča z doposiaľ neznámych príčin v strede vozovky spadlo a udrelo si hlavu. S poraneniami ho letecky previezli do nemocnice v Bratislave.
Polícia apeluje na rodičov, aby nepodceňovali bezpečnosť detí pri jazde na elektrokolobežke. Dôležité je používanie ochranných pomôcok, najmä prilby, chráničov a reflexných prvkov. Zároveň upozorňuje, že jazda na elektrokolobežke je deťmi do 15 rokov v cestnej premávke zakázaná.