Našli zlato za desiatky MILIÁRD eur: Pod obyčajným poľom sa skrýva 1 100 ton drahého kovu! Podarí sa ho vôbec vyťažiť?

PEKING - Obrovský objav zlata v Číne vzbudil pozornosť vedcov aj investorov. Nové analýzy naznačujú, že ložisko môže patriť medzi najväčšie na svete, no odborníci zatiaľ vyzývajú na opatrnosť.
Geológovia narazili na významné zlatonosné žily pod poľom Wangu v okrese Pingjiang, kde identifikovali viac než 40 ložísk. Pôvodné odhady hovorili o približne 330 tonách zlata, no podrobnejšie 3D modelovanie ukázalo, že realita môže byť oveľa impozantnejšia. Podľa novších prepočtov, o ktorých píše Popular Mechanics, by sa v podzemí mohlo nachádzať až okolo 1 100 ton tohto vzácneho kovu, pričom ložisko siaha do hĺbky približne 2,8 kilometra.
Mimoriadne vysoká koncentrácia zlata
Moderné technológie zároveň umožnili odhadnúť aj potenciálnu hodnotu nálezu. Pri súčasných cenách zlata by mohla dosahovať desiatky miliárd eur, hoci ide len o orientačné číslo vychádzajúce z množstva kovu v zemi. Výskumníkov zaujala aj mimoriadne vysoká koncentrácia zlata v niektorých vzorkách – tie obsahovali v priemere až 138 gramov na tonu rudy, čo výrazne prevyšuje bežné hodnoty.
Napriek optimistickým číslam však časť odborníkov upozorňuje, že definitívne závery sú zatiaľ predčasné. Označenie ložiska ako „superobrovského“ považujú za odvážne, kým neprebehnú ďalšie testy a analýzy. Prieskum oblasti pritom pokračuje a zapojené sú aj štátne organizácie, ktoré sa snažia presnejšie určiť rozsah zásob.
Ložisko môže byť ešte väčšie
Zaujímavé je, že zlato sa objavilo aj na okrajoch skúmanej oblasti, čo naznačuje, že ložisko môže byť ešte väčšie, než naznačujú súčasné modely. Ako informuje portál IFLScience, samotný objav však automaticky neznamená, že sa ho podarí efektívne vyťažiť. Ťažbu ovplyvňuje množstvo faktorov – od geológie cez technológie až po ekonomickú návratnosť – a v praxi sa využíva len zlomok známych zásob. Čína však patrí medzi krajiny s bohatými skúsenosťami v oblasti ťažby a disponuje pokročilými technológiami. Aj preto existuje reálna šanca, že by sa tento objav mohol v budúcnosti premeniť na jeden z najvýznamnejších zdrojov zlata na svete.