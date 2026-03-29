Otvorila IKONICKÚ červenú búdku a zostala v šoku: TOTO v nej namiesto telefónu našla Američanka!

LONDÝN - Tradičné červené telefónne búdky v Británii dnes už neslúžia len na telefonovanie. Jedna Američanka zostala prekvapená, keď zistila, že sa z nich stali malé komunitné knižnice.
Ikonické britské telefónne búdky, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tamojšej kultúry, dnes dostávajú nový význam. Hoci ich pôvodným účelom bolo umožniť verejné telefonovanie, s nástupom mobilných telefónov ich využitie výrazne kleslo. O to väčšie prekvapenie zažila Američanka žijúca v grófstve Yorkshire, ktorá vystupuje na sociálnych sieťach pod menom @yorkshireyank. Keď nedávno nazrela do jednej z červených búdok, nečakala, čo objaví.
Ako píše The Mirror, vo vnútri totiž nenašla telefón, ale knihy. Ako sama uviedla, mnohé z týchto búdok dnes slúžia ako malé komunitné knižnice, kde si ľudia môžu knihy požičať alebo priniesť vlastné. Tento koncept je známy ako „Little Free Library“ – teda malé voľne dostupné knižnice. Ide o jednoduchý systém založený na dôvere: vezmi si knihu, nechaj knihu.
Prečo vznikli?
Myšlienka vznikla v United States, no rýchlo sa rozšírila aj do United Kingdom, kde dnes tisíce takýchto knižníc nájdete v mestách, dedinách aj parkoch. Často ide o malé skrinky alebo upravené telefónne búdky umiestnené na verejných miestach či pred domami. Ktokoľvek si z nich môže bezplatne vziať knihu – bez registrácie, poplatkov či termínov vrátenia.
Mladíci sa majú čo učiť! Otvorená spoveď ženy o tom, v čom STARŠI MILENCI v posteli absolútne vyhrávajú
Cieľom je podporiť čítanie, budovať komunitu a sprístupniť literatúru aj tým, ktorí si ju nemôžu dovoliť kupovať. Niektoré z týchto knižníc sú oficiálne registrované, iné vznikajú spontánne iniciatívou miestnych obyvateľov, škôl či komunít. Okrem kníh v nich možno nájsť aj časopisy, puzzle či dokonca semená rastlín. Premena telefónnych búdok na knižnice tak ukazuje, ako sa tradičné symboly dokážu prispôsobiť modernej dobe – a zároveň si zachovať svoje miesto v každodennom živote ľudí.