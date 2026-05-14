Tretí rozvod Brzobohatého sleduje celé Česko! A jeho ex Kuchařová? Vracia úder a posiela odkaz

PRAHA/SARDÍNIA - Keď sa zdalo, že Ondřej Brzobohatý po búrlivom rozvode konečne našiel pokoj po boku moderátorky Daniely Písařovicovej Brzobohatej, prišla ďalšia nečakaná rana v podobe tretieho rozvodu.
Ani jeden z nich zatiaľ nechce hovoriť o detailoch, no zákulisné informácie hovoria o vážnych nezhodách. Podľa zdroja blízkeho páru mala byť jedným z hlavných problémov nenaplnená túžba po dieťati. Daniela vraj po rodine túžila celé roky a materstvo bolo pre ňu absolútnou prioritou.
„Nie je žiadnym tajomstvom, že jej vrúcnym prianím je byť mamou. Vždy to pre ňu bola alfa a omega. A s tým všetko súvisí,“ prezradil človek z ich okolia pre portál eXtra.cz.
Práve téma detí pritom bolestivo rezonovala už aj v predchádzajúcom manželstve Brzobohatého s Taťána Kuchařová. Kedysi pôsobili ako ideálny pár českého šoubiznisu. Zosobášili sa v roku 2016 a fanúšikovia verili, že ich láska vydrží všetko. O to väčší šok prišiel, keď v roku 2022 oznámili rozvod.
To, čo malo byť pokojné ukončenie manželstva, sa však veľmi rýchlo zmenilo na jednu z najväčších káuz českého šoubiznisu. Najväčší rozruch vyvolali informácie z cirkevnej žaloby o anulovanie manželstva, ktoré unikli na verejnosť. Podľa medializovaných správ mala Kuchařová uvádzať veľmi intímne detaily zo súkromia svojho exmanžela. Objavili sa tvrdenia o jeho nevyhranenej sexualite, súkromnom živote aj údajnej neochote alebo nemožnosti mať deti prirodzenou cestou.
Brzobohatý reagoval rázne a obrátil sa na súd. Tvrdil, že zverejnené informácie mu vážne poškodili meno, reputáciu aj psychické zdravie. Celý spor sa okamžite stal jednou z najsledovanejších tém českého bulváru.
Súd nakoniec rozhodol v prospech hudobníka. Kuchařová sa mu musela ospravedlniť a podľa českých médií mu bolo priznané aj finančné odškodné vo výške 250-tisíc českých korún.
Do celej drámy navyše vstúpila aj Daniela Písařovicová. Krátko po rozpade manželstva sa objavila po Brzobohatého boku a Kuchařová neskôr naznačila, že ich vzťah mohol začať ešte počas jej manželstva s Ondřejom. Daniela tieto dohady odmietala a dvojica sa snažila pôsobiť ako nový začiatok po veľkej životnej búrke.
Dnes je však všetko opäť inak a fanúšikovia špekulujú, či Brzobohatý znovu nečelí rovnakým problémom ako v minulosti.
Zdá sa však, že Kuchařová si správy o ďalšom údajnom krachu vzťahu svojho exmanžela vôbec nepripúšťa k telu. Na sociálnych sieťach totiž momentálne žiari spokojnosťou a užíva si luxusnú dovolenku na Sardínii po boku svojej mamy.
„Moja druhá návšteva Sardínie,“ napísala modelka k sérii záberov z exotického pobytu.
Spolu s mamou sa vydali objavovať takzvané „modré zóny“, teda miesta známe dlhovekosťou a pokojný životným štýlom. Prvé dni strávili v luxusnom wellness rezorte, kde si dopriali oddych, regeneráciu aj špeciálne longevity procedúry inšpirované miestnymi tradíciami.
„Užívali sme si vyhrievané bazény, skvelú gastronómiu aj úžasné SPA a absolvovali sme aj špeciálne longevity procedúry inšpirované miestnou tradíciou — so soľou, olivovým olejom a miestnym medom,“ pochválila sa Kuchařová.
„A presne tento vibe Sardínie milujem najviac. Pokoj, more, slnko, vôňa byliniek, pomalé tempo a starostlivosť o telo aj myseľ,“ odkázala fanúšikom.
Mnohí si pritom okamžite všimli, že modelka pôsobí uvoľnenejšie a spokojnejšie než za posledné mesiace. Kým okolo Brzobohatého opäť víria špekulácie o ďalšom stroskotanom vzťahu, jeho exmanželka si evidentne užíva život plnými dúškami — a zdá sa, že minulosť definitívne hodila za hlavu.