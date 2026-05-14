Útok blízko hraníc Slovenska potvrdil urgentnosť témy zmeny zákona o OS SR, uviedol prezident

BRATISLAVA - Ďalší incident útoku dronmi blízko východných hraníc Slovenska len potvrdzuje urgentnosť témy pripraviť slovenskú legislatívu tak, aby Ozbrojené sily (OS) SR aj v čase mieru mohli efektívne zasahovať proti prípadným objektom, ktoré môžu náhodne alebo aj cielene prekročiť našu hranicu. V reakcii na stredajšie (13. 5.) útoky Ruska na západ Ukrajiny to uviedol prezident SR Peter Pellegrini. Jeho stanovisko poskytli z Kancelárie prezidenta SR.
„Preto pevne verím, že okrúhly stôl, ktorý sa započal v Prezidentskom paláci a pokračoval ďalej na Generálnom štábe Ozbrojených síl Slovenskej republiky, presvedčí politické strany naprieč politickým spektrom, že táto téma je veľmi urgentná, a pevne verím, že poslanci zmenu legislatívy pripravia čo najskôr,“ dodala hlava štátu.
archívne video
Zakarpatská oblasť na západe Ukrajiny čelila v stredu najmasívnejšiemu ruskému útoku od začiatku invázie vo februári 2022. Podľa údajov ukrajinskej armády počas leteckého útoku vletelo do vzdušného priestoru Zakarpatska 11 bezpilotných lietadiel typu Šáhid a Geraň. Sily ukrajinskej protivzdušnej obrany a prostriedky elektronického boja dokázali väčšinu z nich zostreliť alebo vyradiť. Drony mali byť zachytené v ukrajinskom vzdušnom priestore len 50 kilometrov od slovenských hraníc.
SR v reakcii na útok z bezpečnostných dôvodov až do odvolania uzatvorila všetky hraničné priechody na hranici s Ukrajinou.