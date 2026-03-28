Prekážal mu KRIK rodičiek! Sused v Nemecku vyhral BIZARNÝ SPOR a zakázal mamičkám pôrody do vody

BERLÍN - Nezvyčajný spor rozdelil obyvateľov nemeckého mesta Trier. Miestny muž sa obrátil na súd, pretože mu prekážal hluk z neďalekého pôrodného centra, konkrétne krik rodiacich žien.
V západonemeckom Trieri riešili netradičný konflikt medzi obyvateľom bytového domu a pôrodným centrom, ktoré funguje v jeho bezprostrednej blízkosti. Mužovi prekážal hluk vychádzajúci z miestnosti, kde ženy rodia, pričom jeho byt sa nachádza len približne desať metrov od okien zariadenia.
Sused sa obrátil na súdy
Pôrodné centrum otvorili len nedávno a je súčasťou komplexu domova dôchodcov. Budúcim matkám ponúka alternatívu k nemocničným pôrodom, vrátane čoraz populárnejších pôrodov do vody, informuje denník Die Welt. Práve o tie bol podľa dostupných informácií najväčší záujem, vybralo si ich až 90 percent klientok. Nespokojný sused sa rozhodol situáciu riešiť právnou cestou. Obrátil sa na súd a hoci nedošlo k formálnemu rozsudku, spor sa skončil dohodou. Prevádzkovateľ centra súhlasil, že prestane využívať väčšiu miestnosť s pôrodnou vaňou. Muž na oplátku stiahol ďalšie právne kroky.
Pre zariadenie to však znamená citeľné obmedzenie. K dispozícii mu zostala len menšia miestnosť určená na klasické pôrody, o ktorú bol doteraz len minimálny záujem. Rozhodnutie tak zasiahlo nielen personál, ale aj budúce matky v regióne. Zamestnanci centra priznávajú, že ich situácia zaskočila. „Radi by sme sa s tým mužom stretli už skôr a pochopili, čo mu prekáža,“ uviedla vedúca zariadenia Sarah Wolffová pre server Trierer Volksfreund. Dodala, že vzniknutá situácia je nepríjemná najmä pre rodiny, ktoré plánovali využiť ich služby.
NAJDOJÍMAVEJŠÍ príbeh zo zoo: Vlastná mama ho ODVRHLA! Pozrite sa, kto malému Punchovi nahradil lásku
Nejasnosti vyvoláva aj samotné pozadie sťažnosti. Podľa susedov sa muž len nedávno presťahoval do bytu na vyššom poschodí, priamo oproti pôrodnému centru. Napriek tomu sa proti jeho fungovaniu ozýval už pred jeho otvorením. Ani ostatní obyvatelia domu jeho konanie veľmi nechápu. „Je smutné, keď niekto bojuje proti takémuto zariadeniu. Pôrod je predsa prirodzená vec,“ povedala jedna zo susediek. Ďalší dodal, že žiadny hluk nevníma a spor považuje za zbytočný. Celý prípad tak poukazuje na napätie medzi potrebami obyvateľov a fungovaním verejnoprospešných služieb. Zatiaľ čo pre jedných ide o rušivý element, pre iných predstavuje dôležitú a žiadanú pomoc.