Zmenil sa vám HLAS? Zbystrite pozornosť! JEDEN nenápadný DETAIL predpovedal bývalému športovcovi ochrnutie

LONDÝN - Brit Tom Davies si ako 29-ročný všimol nenápadnú zmenu hlasu. Dnes je pripútaný na invalidný vozík a odkázaný na výživu sondou. Lekári mu totiž diagnostikovali zriedkavé ochorenie motorických neurónov. Príčiny jeho vzniku sú stále nejasné, ale odborníci čoraz viac pripúšťajú možnú súvislosť s kontaktnými športmi.

Keď si Tom Davies vo veku 29 rokov všimol zmenu svojho hlasu, netušil, že ide o prvý príznak vážneho ochorenia, ktoré ho napokon pripúta na invalidný vozík. Po tom, ako začal pociťovať slabosť v rukách, bolo tomuto bývalému ragbistovi diagnostikované ochorenie motorických neurónov (MND). Toto zriedkavé neurologické ochorenie postupne poškodzuje nervový systém, čo vedie k problémom s chôdzou, rečou a dýchaním. Nie je úplne jasné, prečo vzniká, a neexistuje účinná liečba, ktorá by dokázala zastaviť jej krutý priebeh.

Ako informuje The Sun, vedecké štúdie však pripúšťajú súvislosť medzi MND a kontaktnými športmi, ako je ragby. Minulý rok v októbri šokoval fanúšikov anglický víťaz majstrovstiev sveta Lewis Moody, keď oznámil, že mu vo veku 47 rokov diagnostikovali MND. Škótsky reprezentant Doddie Weir zomrel na toto ochorenie v novembri 2022, rovnako ako v júni 2024 anglická hviezda ragbyovej ligy, Rob Burrow. Tom, bývalý doktorand biochémie zo Sheffieldu, hrával ragby od detstva.

Pri zmienke o zdrvujúcej diagnóze dnes 30-ročný muž povedal: „Nikdy som si nemyslel, že by som mohol mať z hrania dlhodobé problémy súvisiace s mozgom. Moja jediná obava bola, že by som mohol mať neskôr v živote komplikácie s kĺbmi alebo svalmi. Momentálne ide o veľmi málo preskúmanú oblasť, takže to nie je možné s istotou potvrdiť. V konečnom dôsledku nevieme veľa o tom, prečo niektorí ľudia ochorejú na MND. Myslím si však, že bude pribúdať výskum o možných súvislostiach medzi ragby a MND, keďže touto diagnózou trpí  čoraz viac známych hráčov.“ Napriek ochoreniu hovorí, že tento šport stále miluje, ale jeho každodenný život sa úplne zmenil.

Teraz je väčšinou odkázaný na výživu cez sondu, používa invalidný vozík a má veľmi obmedzenú schopnosť používať ruky a paže. „O obmedzeniach nepremýšľam viac, ako je prakticky nevyhnutné. Snažím sa sústrediť na to, čo robím deň po dni a týždeň po týždni, a plánujem si veľa príjemných vecí. Moja partnerka Alex, moji priatelia a rodina sú skvelí v tom, že ma berú von a robíme spolu pekné veci, čo veľmi pomáha. Občas je to určite náročné. MND je veľmi kruté ochorenie. Jednou z najťažších vecí je neistota.“ Nikto totiž nedokáže predpovedať, ako sa bude Tomovo telo meniť. Táto skutočnosť znemožňuje akékoľvek plánovanie budúcnosti. V súčasnosti odborníci nedokážu s istotou povedať, že pravidelné hranie ragby alebo iný šport na profesionálnej, či amatérskej úrovni, spôsobuje MND.

Niektoré štúdie naznačujú, že profesionálni futbalisti môžu mať vyššie riziko jeho vzniku a podľa niektorých výskumov až šesťnásobne vyššie ako bežná populácia. Iné štúdie však takúto súvislosť nepotvrdili. Tieto rozdielne výsledky sú pravdepodobne spôsobené tým, že ide o malé pozorovania s nízkym počtom účastníkov, čo neumožňuje vyvodiť spoľahlivé závery. V roku 2024 však vedci z Durham University zistili, že riziko vzniku MND zvyšujú viaceré otrasy mozgu, ktoré utrpeli bývalí ragbisti. Tím, ktorý skúmal 30 bývalých hráčov s históriou otrasov mozgu, zistil, že tieto zranenia spôsobujú zmeny v bielkovinách v krvi, ktoré zvyšujú náchylnosť na ochorenie.

Alex Rossová (30) opísala svojho partnera Toma ako „úžasného partnera“, ktorý odmieta, aby ho choroba definovala. „Je to skutočne dobrý človek a stále je všetkým na okolí  neuveriteľne dobrý priateľ. Už predtým som vedela, že je výnimočný, ale môj obdiv k nemu neustále rastie. Keď vidím, ako to zvláda a zostáva pozitívny, tak si svoje malé víťazstvá váži natoľko, že niekedy zabudnete na prehry. Snažím sa myslieť viac ako Tom.“ Budúci mesiac sa jeho detský ragbyový tím zo Sutton Coldfield spojí s jeho bývalými tímami Sheffield Medics RUFC a Sheffield Hallamshire RUFC na charitatívnom zápase na jeho počesť. Vzorky ich krvi vykazovali viac známok poškodenia nervového systému v porovnaní s kontrolnou skupinou 26 športovcov, ktorí neutrpeli poranenia hlavy.

Vedci v Spojenom kráľovstve a Taliansku momentálne realizujú najväčšiu štúdiu svojho druhu, ktorá skúma výskyt MND u tisícov profesionálnych  hráčov, ktorí sa venovali športu. „Dúfam, že riadiace orgány budú naďalej reagovať na nové dôkazy a robiť zmeny, aby bol šport čo najbezpečnejší. Myslím si, že veci sa uberajú správnym smerom, napríklad zavedením protokolov pre otrasy mozgu. Obmedzenie kontaktu na tréningoch a počtu zápasov za rok by tiež pomohlo, najmä u hráčov do 18 rokov.“ Počas turnaja Tom Davies Cup, ktorý sa uskutoční 25. apríla v Sheffielde, bude prebiehať zbierka na výskum MND. Doteraz sa prostredníctvom platformy JustGiving podarilo vyzbierať takmer 1 000 libier (1157 eur).

