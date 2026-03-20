História Zeme v priamom prenose: Unikátna simulácia odhalila 1,8 miliardy rokov pohybu kontinentov! Takto ju nepoznáme

USA - Zem sa môže javiť ako nemenná, no opak je pravdou. Nová vedecká štúdia odhalila fascinujúci pohľad na vývoj našej planéty a ukazuje, ako sa kontinenty menili počas takmer dvoch miliárd rokov.
Hoci si často myslíme, že povrch Zeme je stabilný, v skutočnosti sa neustále mení. Niektoré geologické procesy, ako zosuvy pôdy či sopečné erupcie, vieme pozorovať priamo. Tie najzásadnejšie zmeny však prebiehajú v oveľa väčšom časovom horizonte – v priebehu miliónov až miliárd rokov.
Najnovší výskum geológov z Číny a Austrálie priniesol presnejší pohľad na pohyb tektonických platní. Vedci využili pokročilé simulácie, vďaka ktorým vznikla vizualizácia zachytávajúca vývoj Zeme za posledných 1,8 miliardy rokov. Model, publikovaný v odbornom časopise Geoscience Frontiers, ponúka jedinečný pohľad na to, ako sa kontinenty postupne presúvali a formovali.
Nudná miliarda
Animácia začína v súčasnosti a postupne sa vracia späť v čase. Ukazuje napríklad obdobie pred približne 200 miliónmi rokov, keď existoval superkontinent Pangea, známy aj z éry dinosaurov. Ešte hlbšie v minulosti sa objavujú staršie superkontinenty ako Rodinia či Nuna, ktorá existovala asi pred 1,35 miliardy rokov.
Vedci postavili ChatGPT proti Gemini v simulácii vojny: Výsledok vás ODROVNÁ, takmer vždy to skončilo jadrovým útokom!
Zaujímavým zistením je aj nové svetlo vrhnuté na tzv. „nudnú miliardu“ – obdobie medzi 0,8 až 1,8 miliardy rokov dozadu. Doteraz sa predpokladalo, že v tom čase bola Zem tektonicky pomerne pokojná. Nový model však naznačuje, že aj toto obdobie bolo dynamickejšie, než sa doteraz myslelo.