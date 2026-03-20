Šokujúca spoveď z cely: TOTO je realita ženských väzníc! Napätie tam končí KRVAVÝMI konfliktmi

TOPEKA - Život za mrežami si mnohí predstavujú ako jednotvárny a pochmúrny. Výpoveď väzenkyne z USA však ukazuje, že realita je oveľa komplexnejšia... a miestami aj prekvapivo bizarná.
Jamie Bergesová, ktorá si odpykáva trest v ženskom väzení v Kansase, sa v podcaste podelila o otvorený pohľad na každodenný život za mrežami. Podľa jej slov si väzenkyne nachádzajú rôzne spôsoby, ako si skrátiť čas a vyrovnať sa s izoláciou. Ako informuje Daily Star, súčasťou tejto reality sú aj intímne vzťahy, ktoré vznikajú častejšie, než by si verejnosť dokázala predstaviť.
Ženy často improvizujú
Bergesová opisuje, že ženy sa dokážu prispôsobiť podmienkam a často improvizujú – či už ide o voľný čas alebo riešenie bežných potrieb. V niektorých prípadoch sa do väzenia dostávajú aj zakázané predmety, čo však predstavuje riziko disciplinárnych trestov.
Okrem toho upozorňuje aj na menej viditeľnú stránku väzenského života. Medzi väzenkyňami funguje neoficiálna ekonomika – od pašovania tabaku až po nelegálne tetovanie, ktoré patrí medzi najvýnosnejšie „služby“. Napätie medzi ženami pritom môže prerásť do konfliktov, ktoré neraz končia násilím. Napriek všetkému sa Bergesová pozerá do budúcnosti s nádejou. Po prepustení chce začať odznova a uzavrieť kapitolu života, ktorú dnes opisuje bez príkras.