NAJBIZARNEJŠÍ zákazník roka: DIVIAK si to namieril priamo k regálom, policajti ho museli vyprevadiť!

BERLÍN - Nečakaný návštevník prekvapil zákazníkov aj personál nákupného centra v Berlíne. Do jedného z obchodných komplexov totiž zablúdil diviak, ktorý spôsobil menší rozruch a vyžiadal si zásah polície aj odborníkov zo zoo.
Kuriózna situácia sa odohrala v nákupnom centre Allende-Center v berlínskej štvrti Köpenick. Do priestorov sa dostal diviak, ktorý sa pohyboval priamo medzi obchodmi. Polícia musela celý objekt dočasne uzavrieť, kým sa situácia vyrieši.
Na miesto dorazili aj pracovníci zoologickej záhrady, ktorí sa pokúsili zviera uspať pomocou anestetickej strely. Kvôli komplikovaným podmienkam v interiéri sa im to však nepodarilo. Fotografie z miesta, ktoré zverejnila polícia, zachytávajú diviaka pokojne stojaceho medzi pokladňou a chladničkou s nápojmi, čo vyvolalo aj pobavené reakcie na sociálnych sieťach.
Miestnych obyvateľov to neprekvapilo
Po porade sa zasahujúce zložky rozhodli pre jednoduchšie riešenie – zviera z priestorov postupne vytlačili von, píše denník B.Z. Tento postup sa napokon ukázal ako úspešný a diviak opustil nákupné centrum bez ujmy. Po ukončení zásahu sa centrum opäť otvorilo pre verejnosť. Miestnych obyvateľov pritom prítomnosť diviaka až tak neprekvapila, keďže sa obchodný komplex nachádza v blízkosti lesov a jazier, kde sa tieto zvieratá bežne vyskytujú.