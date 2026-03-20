Vytiahla z nich MAJLAND a zničila im životy: Spoveď podvodníčky, ktorá presne vedela, čo chcú ZÚFALÍ muži počuť

USA - Priznanie bývalej internetovej podvodníčky rozvírilo vášnivú diskusiu. Po rokoch manipulovania mužov a získavania peňazí cez falošné vzťahy ju dnes dobiehajú výčitky svedomia.
Na diskusnom fóre Reddit sa objavil príspevok ženy, ktorá tvrdí, že takmer desať rokov systematicky zneužívala dôveru mužov na internete. Vytvárala si s nimi blízke vzťahy, no jej skutočným cieľom bolo jediné... finančný zisk! Sama priznáva, že vedela presne, čo jej obete chcú počuť, a túto schopnosť využívala vo svoj prospech.
Podľa jej slov jej niektorí muži posielali tisíce mesačne, kupovali jej jedlo či rôzne darčeky. Medzi obeťami boli bohatí jednotlivci, ale aj ženatí muži nespokojní vo vlastných vzťahoch. Dnes sa však na svoje konanie pozerá inak. Tvrdí, že ju trápi svedomie, najmä keď si uvedomí, že niektorí z nich mali o ňu úprimný záujem.
Niektorí jej správanie odsúdili
Príbeh vyvolal na internete množstvo reakcií. Kým časť ľudí jej konanie ostro odsúdila, iní poukazujú na to, že obete podobných podvodov často konajú z osamelosti a túžby po blízkosti, nie z naivity. Objavili sa aj názory, že ide o kontroverznú formu „služby“, za ktorú muži platili dobrovoľne. Opačné skúsenosti však hovoria o reálnych následkoch. Jedna z diskutujúcich opísala, že jej manžel prišiel o tisíce dolárov po tom, čo naletel podobnej žene na internete. Prípad tak opäť otvára otázku, kde sa končí nevinné online flirtovanie a kde sa už začína premyslený podvod.