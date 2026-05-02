Tragédia na párty tínedžerov: Slovenský mladík doplatil na nebezpečný experiment! Droga ho zabila počas spánku

BRATISLAVA - Stačil jeden neuvážený krok a chuť vyskúšať niečo nové. Príbeh mladého Peťa, ktorý mal celý život pred sebou, sa skončil tou najväčšou tragédiou na byte u kamaráta. Zatiaľ čo on bojoval o každých nádych po požití nebezpečného fentanylu, jeho rovesníci namiesto záchrany života vyťahovali mobily. Polícia teraz varuje všetkých rodičov aj mladých – táto droga neodpúšťa ani jediný pokus!
Peťo bol veselý a obľúbený chlapec, ktorého zvedavosť však zaviedla na cestu, z ktorej niet návratu. Keď sa od partie dozvedel o účinkoch fentanylu, nenapadlo mu nič lepšie, než siahnuť do zásob svojej mamy. Tá trpela silnými bolesťami a lieky mala predpísané lekárom. Peťo jej potajomky vzal jednu z náplastí.
V osudný piatok večer si ju počas párty dal pod jazyk. Netrvalo dlho a upadol do hlbokého spánku priamo na gauči v obývačke. Jeho kamaráti však situáciu trestuhodne podcenili. Prítomní si mysleli, že Peťo to len „prehnal s pitím“. Namiesto toho, aby skontrolovali, či dýcha, začali si z nehybného kamaráta uťahovať. S jeho bezvládnym telom sa fotili a zábery zdieľali na sociálnych sieťach pre pobavenie ostatných.
Nikomu nebolo podozrivé, že sa mladík nehýbe ani na druhý deň dopoludnia. Až keď sa neprebral ani neskoro popoludní, niekto zo skupiny sa ho pokúsil zobudiť. Bolo však neskoro. Súdny lekár neskôr skonštatoval smrť v dôsledku intoxikácie a následnej zástavy dýchania.
Policajti v spolupráci s Národnou protidrogovou jednotkou varujú, že fentanyl patrí medzi najnebezpečnejšie látky súčasnosti. Aj jediný experiment môže viesť k okamžitému kolapsu pľúc a smrti.