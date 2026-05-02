Maďarská vláda neimplementuje rozhodnutie SDEÚ: Ide o zákon proti LGBTI

BUDAPEŠŤ - Maďarská vláda neimplementuje rozhodnutie Súdneho dvora Európskej únie (SDEÚ), podľa ktorého novela zákona o ochrane detí a rodiny, viacerými médiami nazývaná ako „zákon proti LGBTI“, z roku 2021 porušuje pravidlá eurobloku. V liste maďarskému prezidentovi Tamásovi Sulyokovi to napísal odchádzajúci premiér Viktor Orbán, píše správa agentúry MTI.
„Súd jednoznačne prijal politické rozhodnutie, ktoré vyvoláva vážne obavy týkajúce sa práva Európskej únie a ústavného práva,“ napísal Orbán v liste datovanom 30. apríla, ktorý na sociálnej sieti Facebook zverejnil šéf úradu vlády Gergely Gulyás. Orbán doplnil, že rešpektovanie a ochrana maďarskej suverenity a ústavnej identity je povinná pre každého.
Európska komisia v decembri 2022 podala na SDEÚ žalobu na Maďarsko s odôvodnením, že zákon o ochrane detí a rodiny porušuje jeho záväzky vyplývajúce z jeho členstva v EÚ. Súd to potvrdil vo svojom rozhodnutí z 21. apríla 2026. „Po žalobe pre nesplnenie povinností, ktorú v tejto súvislosti podala Európska komisia, Súdny dvor dospel k záveru, že Maďarsko porušilo právo EÚ na viacerých úrovniach: primárne a sekundárne právo týkajúce sa služieb na vnútornom trhu, Chartu základných práv Európskej únie, článok 2 Zmluvy o EÚ a všeobecné nariadenie o ochrane údajov (GDPR),“ konštatoval súd.