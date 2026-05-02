Opatovský má 54 a rád odhaľuje svoj hrudník: Nie každému je to ale po chuti! Tejto dáme to prekáža

BRATISLAVA - Robo Opatovský sa nedávno vrátil z exotiky, kde natáčal videoklip k novinke Čakám ťa. A hoci mnohým fanynkám sa pri pohľade na poloodhaleného speváka zatajuje dych, doma sa dočkal nečakanej kritiky!
Robo Opatovský len nedávno rozvíril hladiny šoubiznisu videoklipom k horúcej novinke "Čakám ťa", ktorý natáčal v exotickom Karibiku. Spevák v ňom stavil na overený imidž a nebál sa ukázať vypracovanú hruď. Keď to však urobil už aj predtým, doma ho čakala studená sprcha. „Jediný človek, ktorý mal výhrady voči tomu, že som mal odhalenú košeľu, bola moja žena. Ona to okomentovala, že Slováci nemajú radi, takto sa odhaľovať,“ priznal Robo pre Topky.sk.
Spevák si však pred svojou polovičkou imidž "odhaleného lámača sŕdc" obhájil a odkázal na svoju predchádzajúcu tvorbu. „Povedal som jej, že keď tam bude jeden negatívny koment, tak to prestriháme. Ale tak pri mori, pláž... Tak čo tam budem mať košeľu zapnutú? Normálne na Opaťáka som to dal,“ vysvetlil s úsmevom spevák, ktorý si po úspechu klipu Voda odmietol v Karibiku zapínať na košeli gombíky.
Najviac ho však stále zamestnáva hudba. Od jeho prvej skladby v éteri totiž uplynulo neuveriteľných 30 rokov a Robo sa rozhodol, že toto jubileum nenechá len tak. „Budem oslavovať, a ako inak, než koncertmi,“ prezradil svoje plány. Fanúšikovia sa však môžu tešiť na niečo oveľa väčšie! Okrem aktuálneho turné ho totiž čaká ešte veľkolepejšia oslava plná prekvapení.
