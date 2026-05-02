Dcéry Mateja Tótha v otcových šľapajách nejdú: Z jednej bude veterinárka a druhá? Wow!

BRATISLAVA - Trikrát obišiel zemeguľu a stačilo! Legendárny Matej Tóth pred piatimi rokmi ukončil kariéru a dnes mu najväčšiu radosť robia jeho dcéry. Ak ste si však mysleli, že mu doma rastie konkurencia, ste na omyle! Jeho dievčatá sa totiž vybrali v úplne iných šľapajach... Wau!
Matej Tóth je pre Slovensko ikonou vytrvalosti, no po 25 rokoch v kolotoči čísiel a sekundových limitov prišiel moment, kedy povedal dosť. Prechod z vrcholu do bežného života však pre neho nebol žiadnym šokom. „U mňa to bolo veľmi jednoduché, lebo ja som tú svoju kariéru končil asi na trikrát. Keď som prišiel do cieľa v Tokiu, vravel som si – konečne! Tešil som sa na ten život po športovej kariére, samozrejme, bola to veľká zmena, ale bol som na ňu pripravený“, prezradil otvorene pre Topky.sk.
Za svoju profesionálnu kariéru Matej "natočil" kilometre, z ktorých sa bežnému smrteľníkovi zatočí hlava. „Bolo to radovo 120 000 kilometrov. Trikrát okolo planéty,“ šokuje číslom, ktoré má dodnes vryté v pamäti. Aj keď dnes už svoje tempo uvoľnil, profesionálna deformácia v ňom predsa len zostala a so smiechom priznáva, že jeho najbližší sa museli pri ňom vycvičiť a pridať do kroku.
Najväčšiu radosť mu aktuálne robia jeho dcéry, ktoré sú dnes už stredoškoláčky. Hoci ich Matej k športu viedol, do vrcholového ringu ich nikdy netlačil a dievčatá si našli vlastnú, poriadne odlišnú cestu. Kým staršia dcéra má už o svojej budúcnosti jasnú predstavu, tá mladšia poriadne prekvapila. Aktuálne sa totiž našla v oblasti, ktorú by u dcéry olympijského šampióna v chôdzi čakal málokto!