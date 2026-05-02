Nelegálna rave-párty na nebezpečnom vojenskom území! Prilákala 20-tisíc ľudí

CORNUSSE - V sobotu sa na nelegálnej rave párty vo vojenskom areáli vo Francúzsku zišlo približne 20.000 účastníkov, ktorí ignorovali varovania pred rizikom nevybuchnutej munície a možných explózií. Informuje správa tlačovej agentúry AFP.
Rave-podujatie v blízkosti mesta Bourges v strednom Francúzsku sa začalo v piatok a organizátori očakávajú, že počas víkendu, keď koncert dosiahne svoj vrchol, sa na ňom zúčastní až 30.000 ľudí z Francúzska a susedných krajín. „Napriek tomu, že ide o nelegálnu akciu, vláda prijala opatrenia na zaistenie bezpečnosti podujatia a obmedzenie akýchkoľvek nepokojov, najmä v záujme obyvateľov v okolí,“ uviedla príslušná prefektúra vo vyhlásení.
Nevybuchnutá munícia
Najvyšší regionálny úradník Philippe Le Moing Surzur uviedol, že táto lokalita je „nesmierne nebezpečná z dôvodu nevybuchnutej munície, ktorú môže obsahovať“. Hoci moderné granáty nepredstavujú žiadnu hrozbu, varoval pred nebezpečenstvom, ktoré tvorí staršia nevybuchnutá munícia, a dôrazne vyzval účastníkov podujatia, aby sa vyhli blízkym lesom.
„Ide o miesto, ktoré sa využíva už 150 rokov, a vieme, že sa tam pravdepodobne nachádzajú staré delostrelecké granáty,“ povedal a dodal, že pyrotechnici ich tam pravidelne nachádzajú. Účastníci tejto obrovskej párty v nej vidia nielen príležitosť na oddych, ale aj na protest proti prísnejšej legislatíve zameranej proti nelegálnym techno-podujatiam. Na mieste bolo nasadených približne 600 policajtov a 45 hasičov. „Pripravujeme sa na veľké stretnutie, ktoré sa uskutoční dnes večer,“ povedala Edith Raquinová, starostka obce Cornusse, ktorá má 220 obyvateľov a nachádza sa dva kilometre od miesta podujatia.