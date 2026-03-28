Sobota28. marec 2026, meniny má Soňa, zajtra Miroslav

V nemocnici ordinovala falošná dietologička: Nevedela, kde je tenké črevo a žlčník považovala za súčasť obličiek!

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
© Zoznam/mKov © Zoznam/mKov

LONDÝN - Žena sa dostala na pozíciu dietologičky v britskej Národnej zdravotnej služby (NHS) aj napriek tomu, že neovládala ani základnú anatómiu. Po pár dňoch ju však odhalili a neskôr bola vyškrtnutá z profesijného registra. Ifenyinwa Chizube Ndulue‑Nonso podľa tribunálu klamala o svojich skúsenostiach aj kvalifikácii, čím mohla vážne ohroziť pacientov.

Ifenyinwa Chizube Ndulue‑Nonso, ktorá prišla do Spojeného kráľovstva z Nigérie, nastúpila v roku 2024 na pozíciu dietologičky v nemocnici Manchester Royal Infirmary. V životopise tvrdila, že má rozsiahlu prax s pacientmi s rôznymi ochoreniami, vrátane porúch príjmu potravy, rakoviny či gastroenterologických diagnóz. Realita sa však ukázala úplne iná, píše Daily Mail.

Už v prvých dňoch si kolegovia všimli vážne medzery v jej vedomostiach. Nedokázala odpovedať na základné otázky z dietológie, nevedela správne vypočítať BMI a mala len „základné“ či dokonca nesprávne predstavy o anatómii – napríklad si pomýlila tenké a hrubé črevo. Nedokázala identifikovať ani výživovú sondu, nevedela vysvetliť, čo je celiakia, a dokonca si myslela, že rádioterapia sa používa na liečbu srdcového zlyhávania.

Kolegovia si začali viesť podrobný záznam o jej práci. Už tri dni po nástupe odpovedala nesprávne na otázku, ktorá časť tráviaceho traktu nasleduje po žalúdku. Nevedela ani popísať príznaky dysfágie.

Nebola kvalifikovaná ani na nižšiu pozíciu

Po návrate z dovolenky jej nadriadený Curtis Roberts okamžite spozoroval nezrovnalosti medzi tým, čo uvádzala v žiadosti, a tým, čo reálne vedela. Jej kolegyňa Lorna Haywood už viedla záznam o tom, že Ndulue‑Nonso nepozná základné pojmy, ktoré by mala ovládať aj menej skúsená dietologička.

V pohovore bola hodnotená ako osoba s vhodnými zručnosťami a znalosťami, pričom získala 28 bodov zo 45. Pri ďalších stretnutiach sa ale ukázalo, že nie je kvalifikovaná ani na o úroveň nižšiu, než bola prijatá. Keď ju požiadali, aby vysvetlila úlohy, ktoré tvrdila, že ovláda, nedokázala to. V jednom prípade uviedla, že žlčník je časťou obličky, kde sa podľa nej „ukladá moč“. 

Suspendácia a vyšetrovanie

Nemocnica ju po niekoľkých týždňoch suspendovala a spustila vyšetrovanie. Disciplinárna komisia ju uznala vinnou z hrubého porušenia pracovnej disciplíny a prepustila ju. Jej odvolanie neuspelo.

Tribunál Health and Care Professions Tribunal Service (HCPTS) následne rozhodol, že Ndulue‑Nonso úmyselne klamala v žiadosti aj počas pohovoru a nebola kvalifikovaná na výkon práce dietologičky. Konštatoval, že jej nepravdivé tvrdenia boli premyslené a zámerné a mohla ohroziť pacientov. Zároveň mala „osobný prospech“ z toho, že získala prácu v Spojenom kráľovstve. Doplnil, že pacienti neboli poškodení len vďaka tomu, že jej nadriadení nedovolili pracovať samostatne.

Ndulue‑Nonso tvrdila, že svoje skúsenosti „trochu prehnala“ a pripisovala to kultúrnym rozdielom. Jej vysvetlenie ale odmietli. Tribunál taktiež rozhodol o jej vyčiarknutí z profesijného registra, čo znamená, že v Spojenom kráľovstve už nemôže pracovať ako dietologička.

Nemocnica posilnila náborové procesy

Nemocnica v reakcii na udalosti uviedla, že konala rýchlo a správne. „Sme radi, že sa konanie skončilo. Po tom, čo sme získali podozrenie, že pani Ndulue‑Nonso mohla skresliť svoje kvalifikácie, bola okamžite pod dohľadom a následne odstránená z pozície. Žiadny pacient nebol ohrozený,“ uviedol hovorca.

Nemocnica dodala, že po incidente posilnila svoje náborové procesy a každý, kto falšuje údaje v žiadosti, bude nahlásený profesijnej rade.

Viac o téme: NemocnicaKlamstvoVeľká BritániaDietologičkaNárodná zdravotná služba NHS
Nahlásiť chybu

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Domáce správy

Bratislava

Zahraničné

V nemocnici ordinovala falošná
V nemocnici ordinovala falošná dietologička: Nevedela, kde je tenké črevo a žlčník považovala za súčasť obličiek!
Zahraničné

Prominenti

Zaujímavosti

Dobré správy

Zdroj: Getty Images
Ekonomika

Šport

Auto-moto

Kariéra a motivácia

Varenie a recepty

Rady a tipy

Technológie

Bývanie

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

