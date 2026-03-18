Dar od Nadácie KVAPKA NÁDEJE pre choré deti: Nový kryo kontajner v NÚDCH zvýši šance na vyliečenie

Nadácia KVAPKA NÁDEJE odovzdala OLM Národného ústavu detských chorôb (NÚDCH) dôležité prístrojové vybavenie – nový veľkokapacitný kryo kontajner na bezpečné uchovávanie transplantačných štepov, t.j. infúznych vakov s krvotvornými bunkami, ktoré sa podávajú detským onkologickým pacientom počas transplantácie kostnej drene.
Obstaranie tohto prístroja v hodnote viac ako 18 000 EUR je výsledkom úspešnej dlhoročnej spolupráce Nadácie KVAPKA NÁDEJE a spoločnosti Shell Slovakia. Mimoriadnu zásluhu na tomto dare majú predovšetkým členovia vernostného programu Shell ClubSmart, ktorí sa rozhodli darovať svoje nazbierané body na podporu O Kvapku lepších projektov Nadácie KVAPKA NÁDEJE.
Michal Kaľavský, správca Nadácie KVAPKA NÁDEJE, pri odovzdávaní daru uviedol:
„Poslaním Kvapky Nádeje je premieňať solidaritu darcov na konkrétnu, hmatateľnú pomoc tam, kde je to najviac potrebné. Uvedomujeme si, že za každým úspešným príbehom vyliečeného dieťaťa stojí nielen obrovské nasadenie lekárov, ale aj špičkové technické zázemie. Tento kryo kontajner nie je len kusom technológie; je to trezor na nádej pre rodiny, ktoré prechádzajú tými najťažšími skúškami. Sme hrdí, že môžeme byť stabilným partnerom Transplantačnej jednotky kostnej drene a spoločne budovať bezpečnejšiu budúcnosť pre detských pacientov.“
„Veľmi nás teší, že vďaka spolupráci s Nadáciou Kvapka nádeje môže pomoc od Shell smerovať tam, kde ju detskí pacienti najviac potrebujú. Zároveň sa chceme úprimne poďakovať našim zákazníkom, ktorí darovaním svojich Shell ClubSmart bodov ukazujú, že im záleží na správnej veci. Môžu mať istotu, že ich podpora sa mení na konkrétnu a zmysluplnú pomoc“ dodala country managerka spoločnosti SHELL Slovakia s.r.o., pani Jarmila Gurská.
Rozšírenie kapacít a vyššia bezpečnosť
,,Dusíkový kontajner nám umožní zvýšiť kapacitu skladovaných transplantačných štepov. Uskladnené transplantačné štepy sú odobraté v našej nemocnici a časť prichádza aj od nepríbuzenských darcov z registrov darcov zo Slovenska a zahraničia. Niekedy sa stáva, že v štepoch od dospelých darcov je nadbytok krvotvorných buniek a nevieme ich v danom čase všetky použiť. V takýchto prípadoch ich zamrazíme a uskladníme, aby sa v budúcnosti v prípade potreby mohli opäť využiť,“ povedal MUDr. Peter Bartoň, MPH, riaditeľ NÚDCH a poďakoval Nadácii Kvapka nádeje za všetku pomoc.
MUDr. Peter Švec, primár Transplantačnej jednotky kostnej drene NÚDCH, dopĺňa:
„Nový veľkokapacitný kryo kontajner s tekutým dusíkom nám umožňuje nevyhnutné rozšírenie skladovacích kapacít pre transplantačné štepy, ktoré boli doteraz na hranici svojich limitov. Novšia technológia výrazne zvyšuje bezpečnosť dlhodobého uchovávania vzácneho materiálu a zároveň slúži ako bezpečnostná záloha. Vďaka daru od Nadácie Kvapka nádeje tak dokážeme zabezpečiť kontinuitu a modernizáciu procesov nášho transplantačného centra krvotvorných buniek.“
O Nadácii KVAPKA NÁDEJE
Nadácia KVAPKA NÁDEJE dlhodobo podporuje detskú onkológiu a transplantológiu na Slovensku. Cieľom nadácie je trvalá podpora klinických pracovísk, nákup diagnostických prístrojov a zlepšovanie prostredia pre hospitalizované deti a ich rodiny. Viac informácií nájdete na www.kvapkanadeje.sk.
O Transplantačnej jednotke kostnej drene
Transplantačná jednotka kostnej drene, je súčasťou Kliniky detskej hematológie a onkológie, Národného ústavu detských chorôb v Bratislave a je na Slovensku národným centrom pre hemoto-onkologickú ličbu. Je členom Európskej spoločnosti pre transplantáciu kostnej drene (EBMT) a je medzinárodne akcentovaným detským centrom s výsledkami liečby porovnateľnými s vyspelými európskymi krajinami. Vykonáva alogénne transplantácie krvotvorných buniek od rodinných i nepríbuzných darcov a autológne transplantácie u detských hemato-onkologických pacientov. TJKD spĺňa všetky kritériá na plnenie plynulého transplantačného programu a lekári v súčasnosti môžu transplantovať až 6 detí naraz. TJKD zrealizuje až 30 život zachraňujúcich transplantácií krvotvorných buniek ročne a vykonáva ambulantne stovky zdravotných úkonov pre deti a adolescentov s celého Slovenska.