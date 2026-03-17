Používate slúchadlá celé hodiny? V UŠIACH sa vám deje niečo, čo môže skončiť BOLESTIVOU infekciou!

USA - Slúchadlá používajú mnohí ľudia každý deň – pri práci, športe aj oddychu. Odborníci však upozorňujú, že ich časté nosenie môže zvyšovať riziko ušných infekcií, najmä ak sa nepoužívajú správne alebo sa zanedbáva ich čistenie.

Hudba, podcasty či telefonáty – slúchadlá sa stali bežnou súčasťou každodenného života. Výskum z roku 2017 ukázal, že ľudia ich používajú v priemere 47 až 88 hodín mesačne. Najčastejšie sa pritom upozorňuje na príliš vysokú hlasitosť. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) odporúča držať ju približne do 60 % maximálneho výkonu zariadenia.

Problémom však nemusí byť len hlasný zvuk. Slúchadlá, najmä tie, ktoré sa vkladajú priamo do ucha, môžu blokovať prúdenie vzduchu v ušnom kanáliku a vytvárať teplejšie a vlhkejšie prostredie. To môže podporovať rast baktérií a zvyšovať riziko infekcií.

Pozor na tieto príznaky

Výskumy naznačujú, že dlhodobé používanie slúchadiel môže narušiť prirodzenú rovnováhu mikroorganizmov v uchu. Riziko sa zvyšuje aj v prípade, že si ľudia slúchadlá medzi sebou požičiavajú alebo ich pravidelne nečistia. Odborníci preto odporúčajú dopriať ušiam pravidelné prestávky, slúchadlá často čistiť a nepoužívať ich v čase, keď sa objavia príznaky ako svrbenie, začervenanie či výtok z ucha. Práve jednoduchá hygiena a krátke prestávky môžu výrazne znížiť riziko problémov.

