ZÁHADA v Nevade: Google Earth odhalil v púšti dokonalý trojuholník! Sú to stopy MIMOZEMŠŤANOV?

NEVADA - Satelitné snímky odhalili v púšti amerického štátu Nevada takmer dokonalý trojuholníkový útvar. Na internete okamžite vznikli teórie o dávnej civilizácii či mimozemskom pôvode. Odborníci však tvrdia, že za zvláštnym tvarom sa skrýva oveľa prozaickejšie vysvetlenie.
Nezvyčajný trojuholníkový útvar v púšti amerického štátu Nevada vyvolal na internete vlnu špekulácií. Satelitné snímky zo služby Google Earth ukazujú veľkú formáciu s takmer dokonale rovnými stranami, ktorá sa nachádza juhozápadne od mesta Battle Mountain. Ako informuje Daily Mail, niektorí používatelia sociálnych sietí začali okamžite špekulovať, že by mohlo ísť o pozostatok dávnej, dávno stratenej civilizácie.
Záhadná formácia má podľa dostupných údajov súradnice približne 40.35322 severnej šírky a –117.34707 západnej dĺžky. Z výšky vyzerá ako veľký, takmer rovnostranný trojuholník s pomerne ostrými hranami. Jeho vnútro je prevažne prázdne, no na niektorých miestach sú viditeľné jemné línie, ktoré naznačujú, že oblasť mohla byť v minulosti využívaná ľuďmi.
Na internete sa rýchlo objavili rôzne teórie. Niektorí používatelia tvrdili, že ide o zvyšky starovekej pyramídy, ktorú postupne pohltila púšť. Iní dokonca naznačovali, že by mohlo ísť o „medzigalaktické varovné znamenie“ alebo obrovskú základňu mimozemšťanov ukrytú pod povrchom. Odborníci však upozorňujú, že realita je pravdepodobne oveľa menej dramatická. Podľa historikov a expertov na letectvo tvar veľmi presne zodpovedá zvyškom starého trojuholníkového letiska známeho ako Buffalo Valley Intermediate Airfield, ktoré vzniklo v 30. až 40. rokoch minulého storočia.
Mrazivé zistenie astronómov: Mimozemšťania sa nás pokúšajú kontaktovať, no my ich správy nevedomky IGNORUJEME!
Strategický tvar letiska
Takéto letiská mali trojuholníkový tvar zámerne. V období začiatkov letectva totiž umožňovali pilotom pristávať z rôznych smerov podľa aktuálneho vetra, čo bolo dôležité najmä v časoch, keď navigačné technológie ešte neboli veľmi rozvinuté. Mnohé z týchto letísk boli neasfaltované a po desaťročiach postupne zanikli, pričom v krajine zostali len slabé geometrické obrysy viditeľné zo satelitu.
Prípad opäť ukazuje, ako ľahko môžu satelitné snímky vyvolať špekulácie o neznámych či záhadných objektoch. Hoci niektorí nadšenci stále hovoria o možnom dôkaze dávnej civilizácie, väčšina odborníkov sa zhoduje, že ide len o pozostatok historickej infraštruktúry z čias raného letectva. Aj napriek tomu však podobné objavy pravidelne priťahujú pozornosť verejnosti – najmä v odľahlých oblastiach púští, kde sa zdá, že každý zvláštny tvar môže skrývať dávne tajomstvo.