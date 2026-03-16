Nikto nechápe, ako sa tam dostal: Zvierací ČIERNY PASAŽIER prežil dvojtýždňovú plavbu cez oceán na lodi s autami!

NEW YORK - V anglickom prístave Southampton sa na nákladnú loď vkradol lišiak. Nakoniec doplával až do New Yorku, kde skončil v zoologickej záhrade v Bronxe. O kurióznom prípade zvieracieho čierneho pasažiera dnes informovala agentúra AP.
"Zdá sa, že sa dobre zabýva," uviedol zástupca zoo Keith Lovett s tým, že päť kilogramov vážiaci odhadom dvojročný lišiak toho má veľa za sebou. Ako sa lišiak na loď prepravujúcu automobily dostal, nie je jasné. Zo Southamptonu loď vyplávala 4. februára a do New Yorku priplávala 18. februára. Do zoo bol lišák privezený nasledujúci deň. Zoologická záhrada v Bronxe ale zrejme nebude jeho trvalým domovom, podľa Lovetta lišiaka ešte čaká niekoľko kontrol u veterinára a je oň dobre postarané.