Trump uvalil ďalšie sankcie: Tentoraz na exprezidenta KDR za TOTO

WASHINGTON - Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa vo štvrtok uvalila sankcie na bývalého prezidenta Konžskej demokratickej republiky (KDR) Josepha Kabilu, ktorého obviňuje z finančnej a politickej podpory povstaleckých skupín. Informuje správa agentúry AP.
Kabilovi, ktorý bol prezidentom v rokoch 2001 až 2019, americká vláda zmrazila všetky jeho aktíva, ktoré môže mať v Spojených štátoch alebo ktoré pretekajú cez finančné inštitúcie v ich jurisdikcii. Minister financií USA Scott Bessent vo vyhlásení uviedol, že exprezident KDR v minulosti podporoval povstalecké zoskupenia Hnutie 23. marca (M23) a Aliancia rieky Kongo (Congo River Alliance), ktoré sa snažia zosadiť súčasnú vládu KDR.
Nepretržité násilie
Východná časť KDR, ktorá je bohatá na nerastné suroviny, je už 30 rokov zmietaná nepretržitým násilím zo strany desiatok ozbrojených skupín. Oblasť, ktorá hraničí s Rwandou a Burundi, je terčom skupiny M23 od obnovenia jej aktivít v roku 2021. V tejto oblasti ovládla rozsiahle územia. Minulý rok Kongo a Rwanda, ktorá podporuje povstalcov z M23, podpísali mierovú dohodu zameranú na ukončenie bojov na východe KDR. Americký prezident Donald Trump sa často odvoláva na svoj úspech pri vyjednávaní tejto dohody, avšak jej plnenie podľa AP brzdia početné porušenia, pre ktoré sa takmer úplne zrútila.
USA už v marci zaviedli sankcie na rwandskú armádu, ktorú obvinili z porušenia mierovej dohody. „Spojené štáty stoja za Konžanmi a vyzývajú všetkých regionálnych lídrov, aby odmietli tých, ktorí podporujú násilie a nestabilitu.“ uviedlo americké ministerstvo zahraničných vecí vo s samostatnom vyhlásení k uvaleniu sankcií na Kabilu. Bývalého prezidenta KDR v septembri minulého roka vo vlasti odsúdili v neprítomnosti na trest smrti. Obvinený bol z vojnových zločinov, zrady a organizovania povstaleckého hnutia. Podľa obžaloby bol jedným z iniciátorov vzniku Aliancie rieky Kongo, ktorá je označovaná za politickú vetvu M23.