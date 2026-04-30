Pracujúci cudzinci nás držia nad vodou: Čísla ukázali, aký je ich podieľ na trhu! Kraľujú im jednoznačne Ukrajnci

BRATISLAVA - Slovenský trh práce držia nad vodou cudzinci. V marci u nás pracovalo takmer 150-tisíc cudzincov, čo je viac než 6 % pracovnej sily. Najviac ich prichádza z Ukrajiny, Indie a Srbska. Pribúdajú však aj pracovníci z Nepálu, Vietnamu, Filipín či Uzbekistanu.
Poukázal na to Inštitút finančnej politiky. Pracovná migrácia je podľa nich pre Slovensko nevyhnutná, keďže domáca pracovná sila nestačí pokrývať potreby firiem. "Slovenská populácia starne, mnoho mladých odchádza do zahraničia a vzdelávací systém nedostatočne reaguje na potreby trhu práce. Cudzinci pomáhajú obsadzovať chýbajúce pozície a zároveň podporujú rast zamestnanosti, HDP aj stabilitu verejných financií," uviedli.
Podpora migrácie kvalifikovaných pracovníkov má tiež jednoznačné pozitívne ekonomické efekty nielen na trh práce, ale aj na HDP, výber daní a odvodov a dlhodobú stabilitu sociálneho systému, ktorý bude pod tlakom starnutia našej populácie.
Slovensko ale zároveň patrí medzi krajiny s najnižšou mierou integrácie cudzincov v EÚ. "Integráciu ľudí z tretích krajín je potrebné podporiť odstraňovaním bariér na trhu práce, lepším prístupom k vzdelávaniu a službám, podporou jazykového vzdelávania, dostupným bývaním a férovými pracovnými podmienkami, aby u nás nielen pracovali, ale aj dlhodobo zostali a plnohodnotne sa začlenili," upozoprnil IFP.
Výrazné zastúpenie majú najmä Ukrajinci
Podiel pracujúcich cudzincov z tretích krajín vzrástol za posledných 10 rokov viac ako trojnásobne. "Vojna na Ukrajine spolu s uvoľnením pravidiel pre pracovníkov z tretích krajín výrazne zmenili štruktúru pracovnej migrácie na Slovensku. Pracovníci z tretích krajín dnes tvoria viac než 77 % z celkového počtu zahraničných pracovníkov u nás," uviedol inštitút.
Ukrajinci sú najpočetnejšou skupinou pracujúcich cudzincov už od roku 2019. Aktuálne tvoria až polovicu z počtu pracovníkov z tretích krajín a až 38 % z celkového počtu pracujúcich cudzincov u nás. Od vypuknutia vojny ich počet na našom pracovnom trhu vzrástol viac ako 2,5-násobne. Druhé miesto s podielom 7 % patrí Indii, ktorá v rebríčku na konci minulého roka preskočila Srbsko s podielom viac ako 6 %.
Rastúci podiel okrem Indie v posledných rokoch vykazuje aj región juhovýchodnej Ázie, kde sa do TOP 10 dostal Vietnam, Nepál aj Filipíny (spolu 7 %). Ďalšou významnou skupinou sú pracovníci z postsovietskych krajín mimo Ukrajiny (s podielom 12 %) na čele s Uzbekistanom (takmer 4 %). Naopak, prílev ľudí z okolitých európskych krajín sa zastavil alebo dokonca slabne. Občania EÚ môžu slobodne pracovať v celej Únii, a preto si prirodzene často vyberajú krajiny s vyššími mzdami.