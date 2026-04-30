Polícia v Nemecku odhalila mrazivý prípad: Zadržali seniora podozrivého zo zneužívania detí

BERLÍN - Nemecká polícia zadržala 84-ročného muža podozrivého zo sexuálneho zneužívania viacerých detí počas mnohých rokov, oznámili vo štvrtok úrady. Informuje správa agentúry DPA.
Polícia a prokuratúra v Stuttgarte uviedli, že podozrivý muž je obvinený z toho, že nútil deti k sexuálnym praktikám v domácom prostredí aj na verejnom kúpalisku.
Vyšetrovanie spustili po incidente v termálnych kúpeľoch v Stuttgarte vo februári, kde mal muž údajne napadnúť 10-ročné dieťa. Príslušníci bezpečnostných zložiek ho zadržali na mieste činu a neskoršie výpovede svedkov viedli k rozšíreniu vyšetrovania. Súd vydal v utorok zatykač a podozrivého vzali v ten istý deň do väzby. Prokuratúra zatiaľ nezverejnila, ako dlho malo k údajnému zneužívaniu dochádzať ani koľko obetí má muž na svedomí. Orgány nezverejnili žiadne ďalšie podrobnosti o podozrivom.