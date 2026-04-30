Nová kráľovná Sexu v meste?! Camilla žiarila pri slávnej herečke, a čo spravila módna ikona Anny Wintour?

NEW YORK - Tak toto nik nečakal! Kráľovná Camilla si v srdci Manhattanu strihla moment ako zo seriálu Sex v meste. Po boku Sarah Jessicy Parker a železnej lady módy Anny Wintour očarila New York – a ešte k tomu čítala rozprávky deťom!
New York zažil kráľovský deň, na ktorý sa len tak nezabúda. Kráľovná Camilla zavítala do ikonickej New York Public Library a z obyčajnej návštevy sa stala udalosť plná hviezd, emócií aj symboliky. Po jej boku sa objavila samotná Carrie Bradshaw z mäsa a kostí, Sarah Jessica Parker, ktorá ju osobne sprevádzala priestormi knižnice. A nechýbala ani legendárna Anna Wintour, ktorá si pri konverzácii s kráľovnou dokonca zložila svoje tmavé okuliare.
Moment ako vystrihnutý zo "Sexu v meste" – a to doslova, keďže práve táto knižnica je ikonickou lokáciou zo sveta Carrie Bradshaw. Lenže Camilla neprišla pózovať. Jej program mal jasný dôvod – podporiť čítanie a literatúru cez jej iniciatívu The Queen’s Reading Room. A práve preto sa z noblesnej recepcie stal aj dojímavý moment: kráľovná si sadla medzi deti a čítala im úryvok z legendárneho príbehu o Mackovi Pú.