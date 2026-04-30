Hrdinský čin iba 10-ročného chlapca: Otec mu zomieral pred očami, jeho reakcia zachránila život!

ŽILINA - Na tiesňovej linke 155 sa denne ozývajú stovky hlasov, no na tento hovor operátor Peter Fusek zrejme nikdy nezabudne. Na druhej strane linky bol totiž len 10-ročný chlapec, ktorý v priamom prenose bojoval o život svojho otca. Hoci bol vystrašený, jeho duchaprítomnosť a odvaha boli silnejšie ako strach. Vďaka jeho okamžitej reakcii a spolupráci dospelých sa podarilo takmer nemožné – vrátiť otcovi tlkot srdca.
Dráma sa začala vo chvíli, keď otec malého školáka náhle skolaboval. Chlapec neváhal ani sekundu a vytočil číslo záchranárov. Podľa slov operátora Petra Fuseka chlapec od prvých momentov vzorne spolupracoval a sústredene počúval každý pokyn.
Hoci 10-ročný chlapec nemal fyzickú silu na to, aby otca sám otočil do potrebnej polohy, nestratil hlavu. Okamžite privolal na pomoc suseda, čím umožnil operátorovi začať s telefonicky asistovanou neodkladnou resuscitáciou.
Boj o každú sekundu so šťastným koncom
V prípadoch, keď sa zastaví srdce, rozhodujú zlomky sekúnd. Práve súhra odvážneho dieťaťa, pohotového suseda a odborného vedenia cez telefón viedla k malému zázraku. „Srdce sa opäť rozbehlo. Život zvíťazil,“ uviedlo Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR na sociálnej sieti.
Otca následne previezli do nemocnice v Liptovskom Mikuláši a neskôr bol transportovaný do Stredoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb v Banskej Bystrici. „Tento príbeh je silnou pripomienkou toho, že odvaha nemá vek. A že správna reakcia v správnej chvíli môže zachrániť život,“ dodali záchranári.