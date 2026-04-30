Svet opustil ďalší bývalý poslanec Národnej rady: Svoj život zasvätil aj Matici slovenskej!

ŽILINA - Žilinský kraj zasiahla smutná správa. Vo veku 89 rokov zomrel Radomír Žingor, dlhoročný člen Matice slovenskej a bývalý poslanec Národnej rady Slovenskej republiky.
O úmrtí bývalého poslanca informovala na sociálnej sieti Matica slovenská. Vo veku 89 rokov zomrel Radomír Žingor, ktorý sa počas života výrazne angažoval vo verejnom aj kultúrnom dianí. Poslednýkrát vydýchol v sobotu 25. apríla. "S hlbokým zármutkom oznamujeme, že nás navždy opustil Radomír Žingor (20. september 1936 – † 25. apríl 2026), dlhoročný a oddaný člen Matice slovenskej, ktorý významnú časť svojho života zasvätil jej činnosti a rozvoju," napísala Matica.
Narodil sa 20. septembra 1936 v Bystričke pri Martine ako syn partizána Viliama Žingora. Jeho život výrazne poznačili udalosti po roku 1950, keď bola rodina vystavená politickému prenasledovaniu. Aj preto nemohol pokračovať v štúdiu na vysokej škole a už od mladosti sa živil robotníckymi profesiami.
Po absolvovaní vojenskej služby v technických práporoch si doplnil vzdelanie maturitou na večernej priemyselnej škole. Od roku 1965 pracoval v Závodoch ťažkého strojárstva v Martine, kde zotrval dlhé roky. Po roku 1968 sa jeho profesijný rast pre jeho občianske postoje zastavil.
Po revolúcii sa stal poslanec
Zlom nastal až po Nežnej revolúcii. Radomír Žingor sa zapojil do verejného života a v rokoch 1990 až 1994 pôsobil ako poslanec Národnej rady Slovenskej republiky. Neskôr sa venoval vedeniu detského domova v Martine, kde pracoval s deťmi.
"Mimoriadne významná bola jeho dlhoročná činnosť v Matici slovenskej. Pôsobil ako predseda Miestneho odboru Matice slovenskej v Bystričke a aktívne sa podieľal na rozvíjaní jej kultúrnych, spoločenských a národných aktivít. Matica slovenská si jeho prácu a osobné nasadenie vysoko vážila – v roku 2023 mu udelila Zlatú medailu Matice slovenskej za dlhoročnú obetavú činnosť a reprezentáciu doma i v zahraničí, pričom v septembri 2024 mu bola udelená aj Cena Matice slovenskej," uviedla Matica slovenská.
Okrem toho bol aktívny aj v Slovenskom zväze protifašistických bojovníkov, kde pôsobil ako predseda na miestnej aj okresnej úrovni. Venoval sa tiež folklóru v Hrádku Bystrička, s ktorým reprezentoval slovenskú kultúru aj v zahraničí.