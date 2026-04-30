Lýdia Eckhardt má vernú zákazníčku: Milka Vášáryová vlastní jeden z jej prvých modelov: Fú, to sú roky!

BRATISLAVA - Slovenská módna scéna zažila večer, na ktorý sa bude dlho spomínať! Ikona slovenskej módy Lýdia Eckhardt oslavovala neuveriteľných 35 rokov na scéne a ako inak ich osláviť, než veľkolepou prehliadkou!
Najväčšie faux pas na prehliadke Lýdie Eckhardt: Najprv pád a potom... publikum tlieskalo ako o život
O silný moment, na ktorý nikto nezabudne sa postarala Lýdiina výzva publiku. Postaviť sa mali všetci, ktorí sú hrdými majiteľmi jej modelov - a v sále sa postavili takmer všetci! Absolútnou rekordérkou je však legendárna herečka Milka Vášáryová, ktorá má v šatníku poriadne vzácny kúsok. „Milka má model ešte z čias, keď som ani nemala salón, ale predávala som v hoteli Forum. Ten model má 35 rokov,“ prezradila Lýdia detaily o kúsku, ktorý prežil všetky módne trendy.
Paradoxom však zostáva, že kým šatníky jej klientok praskajú vo švíkoch, samotná návrhárka bojuje s klasickým ženským problémom. „Ja si nemám čo obliecť. Ale je to aj objektívne – všetko, čo je v salóne, ja môžem mať, takže moja typická ženská márnivosť je tým uspokojená,“ zasmiala sa Lýdia a zároveň priznala, že čím je staršia, tým menej vecí potrebuje a svoje kúsky posúva ďalej. Módna legenda je však v súkromí aj hrdou babičkou. Či má jej vnučka už teraz plnú skriňu modelov od slávnej starej mamy a ako si užíva túto životnú rolu, sa dozviete vo videu.