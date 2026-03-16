Smäd je len špička ľadovca: Ak máte TENTO problém v ústach, vaše srdce a mozog sú v NEBEZPEČENSTVE!

LONDÝN - Pocit smädu nie je jediným signálom, že telo potrebuje viac tekutín. Lekár Amir Khan upozorňuje na menej známe príznaky dehydratácie, ktoré si ľudia často zamieňajú s bežnou únavou či drobnými zdravotnými problémami.
Nedostatok tekutín môže mať na ľudské telo väčší vplyv, než si mnohí uvedomujú. Podľa britského lekára Amira Khana sa dehydratácia neprejavuje iba smädom, píše The Mirror. Existuje viacero nenápadných príznakov, ktoré môžu signalizovať, že telo potrebuje doplniť tekutiny. Jedným z menej známych príznakov je napríklad nepríjemný dych. Podľa lekára totiž nedostatok vody znižuje tvorbu slín v ústach. Sliny pritom prirodzene pomáhajú odstraňovať baktérie. Ak ich je menej, baktérie sa rýchlejšie množia a môžu spôsobovať zápach z úst.
Správne fungovanie svalov
Ďalším signálom môžu byť svalové kŕče. Tie vznikajú v dôsledku narušenia rovnováhy elektrolytov, ako sú sodík a draslík, ktoré sú nevyhnutné pre správne fungovanie svalov. Kŕče sa často objavujú najmä pri cvičení alebo počas horúceho počasia, keď telo stráca viac tekutín potením. Dehydratácia sa môže prejaviť aj neustálou únavou. Ak má telo menej tekutín, klesá objem krvi a srdce musí pracovať intenzívnejšie, aby do svalov a mozgu dopravilo kyslík a živiny. Zároveň sa spomaľujú procesy v bunkách, ktoré sú zodpovedné za tvorbu energie.
Medzi časté príznaky patrí aj bolesť hlavy. Pri strate tekutín sa môže mozog mierne „zmenšiť“, čo vytvára tlak na nervové zakončenia a spôsobuje bolesť. Po doplnení tekutín sa zvyčajne postupne zmierni. Nedostatok vody môže ovplyvniť aj stav pokožky. Koža môže byť suchá, napätá a citlivejšia než zvyčajne. Podobne môže dehydratácia spôsobiť aj zápchu, pretože tráviaci systém potrebuje dostatok tekutín na správne fungovanie.
Lekári preto odporúčajú piť tekutiny pravidelne počas celého dňa, nielen vtedy, keď človek pocíti smäd. Vo všeobecnosti sa odporúča približne šesť až osem pohárov tekutín denne, pričom v horúcom počasí alebo pri zvýšenej fyzickej aktivite môže byť potrebné ešte viac. Odborníci zároveň pripomínajú, že hydratáciu môžu podporiť aj niektoré potraviny, napríklad ovocie, zelenina či nápoje obsahujúce elektrolyty. Najdôležitejšie však je myslieť na pitný režim pravidelne, aby telo nestratilo viac tekutín, než dokáže doplniť.