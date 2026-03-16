Smäd je len špička ľadovca: Ak máte TENTO problém v ústach, vaše srdce a mozog sú v NEBEZPEČENSTVE!

LONDÝN - Pocit smädu nie je jediným signálom, že telo potrebuje viac tekutín. Lekár Amir Khan upozorňuje na menej známe príznaky dehydratácie, ktoré si ľudia často zamieňajú s bežnou únavou či drobnými zdravotnými problémami.

Nedostatok tekutín môže mať na ľudské telo väčší vplyv, než si mnohí uvedomujú. Podľa britského lekára Amira Khana sa dehydratácia neprejavuje iba smädom, píše The Mirror. Existuje viacero nenápadných príznakov, ktoré môžu signalizovať, že telo potrebuje doplniť tekutiny. Jedným z menej známych príznakov je napríklad nepríjemný dych. Podľa lekára totiž nedostatok vody znižuje tvorbu slín v ústach. Sliny pritom prirodzene pomáhajú odstraňovať baktérie. Ak ich je menej, baktérie sa rýchlejšie množia a môžu spôsobovať zápach z úst.

Smäd je len špička
Správne fungovanie svalov

Ďalším signálom môžu byť svalové kŕče. Tie vznikajú v dôsledku narušenia rovnováhy elektrolytov, ako sú sodík a draslík, ktoré sú nevyhnutné pre správne fungovanie svalov. Kŕče sa často objavujú najmä pri cvičení alebo počas horúceho počasia, keď telo stráca viac tekutín potením. Dehydratácia sa môže prejaviť aj neustálou únavou. Ak má telo menej tekutín, klesá objem krvi a srdce musí pracovať intenzívnejšie, aby do svalov a mozgu dopravilo kyslík a živiny. Zároveň sa spomaľujú procesy v bunkách, ktoré sú zodpovedné za tvorbu energie.

Medzi časté príznaky patrí aj bolesť hlavy. Pri strate tekutín sa môže mozog mierne „zmenšiť“, čo vytvára tlak na nervové zakončenia a spôsobuje bolesť. Po doplnení tekutín sa zvyčajne postupne zmierni. Nedostatok vody môže ovplyvniť aj stav pokožky. Koža môže byť suchá, napätá a citlivejšia než zvyčajne. Podobne môže dehydratácia spôsobiť aj zápchu, pretože tráviaci systém potrebuje dostatok tekutín na správne fungovanie.

Smäd je len špička
Lekári preto odporúčajú piť tekutiny pravidelne počas celého dňa, nielen vtedy, keď človek pocíti smäd. Vo všeobecnosti sa odporúča približne šesť až osem pohárov tekutín denne, pričom v horúcom počasí alebo pri zvýšenej fyzickej aktivite môže byť potrebné ešte viac. Odborníci zároveň pripomínajú, že hydratáciu môžu podporiť aj niektoré potraviny, napríklad ovocie, zelenina či nápoje obsahujúce elektrolyty. Najdôležitejšie však je myslieť na pitný režim pravidelne, aby telo nestratilo viac tekutín, než dokáže doplniť.

Jakub Jablonský o Let's Dance a žene jeho života Dubayovej: Fíha, PREKECOL sa?!
Jakub Jablonský o Let's Dance a žene jeho života Dubayovej: Fíha, PREKECOL sa?!
Tréner Weiss: Pokiaľ by to malo byť na prospech Slovana a vedenie to zváži, tak odídem
Tréner Weiss: Pokiaľ by to malo byť na prospech Slovana a vedenie to zváži, tak odídem
Tréner Slovana Vladimír Weiss: To, čo sa stalo s Tigranom, je totálna fraška
Tréner Slovana Vladimír Weiss: To, čo sa stalo s Tigranom, je totálna fraška
Je KONIEC: Veľavýznamný e-shop
Je KONIEC: Veľavýznamný e-shop s elektronikou na Slovensku ide do konkurzu, nepomohlo ani oddlženie!
Slovák kúpil diaľničnú známku
Slovák kúpil diaľničnú známku o 29 eur drahšiu: Padol do bežnej PASCE! Naletelo vyše milión motoristov, tvrdí NDS
Tragická nehoda na východe:
Tragická nehoda na východe: O život prišiel 50-ročný muž! Cesta musela byť uzavretá
Pozor na severe Slovenska: V pondelok ráno môže hustá hmla výrazne znížiť dohľadnosť
Pozor na severe Slovenska: V pondelok ráno môže hustá hmla výrazne znížiť dohľadnosť
Obrovská tragédia v nemocnici:
Obrovská tragédia v nemocnici: Pacienti na traumatológii zomreli v plameňoch!
Alarmujúce čísla z Ruska:
Alarmujúce čísla z Ruska: Priepasť medzi bohatými a chudobnými rastie, nerovnosť sa blíži k rekordným maximám!
Dym stúpa z obytnej
MIMORIADNE Izraelská armáda začala pozemnú operáciu proti Hizballáhu v južnom Libanone
Poplach v Británii: Na
Poplach v Británii: Na univerzite sa šíri nebezpečná infekcia, dvaja ľudia už zomreli
FOTO Rita Ora
Tá sa nehanbí! Rita Ora HORE BEZ… To fakt si zakryla prsia len týmto?!
Tlačovka k novej sérii
Jakub Jablonský o Let's Dance a žene jeho života Dubayovej: Fíha, PREKECOL sa?!
Harry Styles
Šokujúci moment v živom vysielaní: Harry Styles POBOZKAL muža!
KRITIKA tehotnej speváčky Simy:
KRITIKA tehotnej speváčky Simy: RISKUJE zdravie svojho bábätka? Ozvala sa jej GYNEKOLOGIČKA!
Smäd je len špička
Smäd je len špička ľadovca: Ak máte TENTO problém v ústach, vaše srdce a mozog sú v NEBEZPEČENSTVE!
Zvláštny útvar v Nevade!
ZÁHADA v Nevade: Google Earth odhalil v púšti dokonalý trojuholník! Sú to stopy MIMOZEMŠŤANOV?
Hranica, ktorú by nikto
Hranica, ktorú by nikto nemal prekročiť? Známa modelka natáča PIKANTNÉ VIDEÁ, za kamerou stojí jej 19-ročný syn!
Bohatý zdroj vitamínu C,
Bohatý zdroj vitamínu C, vlákniny, antioxidantov a minerálov: Jedzte toto ovocie denne!
Chudnutie je často veľmi
Chcete schudnúť a nedarí sa vám to? Na slovenský trh dorazila unikátna novinka
Slováci chcú lepšie susedské
Slováci chcú lepšie susedské vzťahy: Milka vo svojej najnovšej kampani zbližuje ľudí
Predali ste byt alebo dom? Pozor, príjem možno musíte zdaniť! Tu je všetko, čo potrebujete vedieť (poradňa)
Predali ste byt alebo dom? Pozor, príjem možno musíte zdaniť! Tu je všetko, čo potrebujete vedieť (poradňa)
Lacnejšie plienky aj výbava pre deti? Rodinné karty naberajú reálne kontúry, záujem je podľa Tomáša obrovský!
Lacnejšie plienky aj výbava pre deti? Rodinné karty naberajú reálne kontúry, záujem je podľa Tomáša obrovský!
Toto má byť nový konkurent Škody Octavia: Dacia predstavila model rodinného auta s prekvapivou cenovkou! (foto)
Toto má byť nový konkurent Škody Octavia: Dacia predstavila model rodinného auta s prekvapivou cenovkou! (foto)
Robert Kiyosaki varuje pred najväčším krachom v histórii: Toto teraz radí ľuďom!
Robert Kiyosaki varuje pred najväčším krachom v histórii: Toto teraz radí ľuďom!

To už snáď ani nie je možné: Bayern pred odvetou Ligy majstrov rieši kuriózny problém
To už snáď ani nie je možné: Bayern pred odvetou Ligy majstrov rieši kuriózny problém
VIDEO Dve sklamania za 24 hodín: Krásna akcia Slafkovského vyšla navnivoč, Montreal znova prehral
VIDEO Dve sklamania za 24 hodín: Krásna akcia Slafkovského vyšla navnivoč, Montreal znova prehral
VIDEO Weiss po domácom zlyhaní Slovana: Bol by som zlý tréner, keby som povedal, že som to čakal
VIDEO Weiss po domácom zlyhaní Slovana: Bol by som zlý tréner, keby som povedal, že som to čakal
Najhoršia sezóna Zvolena v histórii: Obranca Valach odhalil veľký problém, o ktorom nik netušil
Najhoršia sezóna Zvolena v histórii: Obranca Valach odhalil veľký problém, o ktorom nik netušil
TEST: Mini Cooper SE - svižný drobec do mesta a okolia
TEST: Mini Cooper SE - svižný drobec do mesta a okolia
Škoda Superb s novou silnejšou verziou. Ale len ako liftback
Škoda Superb s novou silnejšou verziou. Ale len ako liftback
FOTO: Nová Trieda S od Mercedesu sa zastavila na svojom turné aj na Slovensku
FOTO: Nová Trieda S od Mercedesu sa zastavila na svojom turné aj na Slovensku
FOTO: Výstava MOTOCYKEL 2026 práve začala. Pozrite si MEGA galériu z prvého dňa
FOTO: Výstava MOTOCYKEL 2026 práve začala. Pozrite si MEGA galériu z prvého dňa
Test mentálnej odolnosti: Ak odpoviete „áno“ na týchto 8 otázok, zvládnete v kariére čokoľvek
Test mentálnej odolnosti: Ak odpoviete „áno" na týchto 8 otázok, zvládnete v kariére čokoľvek
Máte tetovanie a hľadáte si prácu? Ako to môže v dnešnej dobe ovplyvniť váš pohovor
Máte tetovanie a hľadáte si prácu? Ako to môže v dnešnej dobe ovplyvniť váš pohovor
Kávovar ako najdôležitejšie miesto vo firme? Vedci potvrdili, že to nie je len o kofeíne
Kávovar ako najdôležitejšie miesto vo firme? Vedci potvrdili, že to nie je len o kofeíne
TOP zručnosti 2026: Čo si nechať preplatiť a ako získať kurz od štátu zadarmo?
TOP zručnosti 2026: Čo si nechať preplatiť a ako získať kurz od štátu zadarmo?
Všetci sa ma pýtajú, prečo sú moje palacinky také extrémne jemné. Tajomstvo sa ukrýva v tejto jednej ingrediencii.
Všetci sa ma pýtajú, prečo sú moje palacinky také extrémne jemné. Tajomstvo sa ukrýva v tejto jednej ingrediencii.
Kapusta, mrkva a krémová zálievka: Dokonalý coleslaw, ktorý stihnete do 15 minút.
Kapusta, mrkva a krémová zálievka: Dokonalý coleslaw, ktorý stihnete do 15 minút.
Polievka z medvedieho cesnaku: 3 recepty, ktoré chutia jarou
Polievka z medvedieho cesnaku: 3 recepty, ktoré chutia jarou
Domáci termix: Bez zbytočných prísad, poteší deti aj dospelých
Domáci termix: Bez zbytočných prísad, poteší deti aj dospelých
Škandál v ukrajinskej armáde: vojenské drony predával pod cenu, niektoré skončili v záložniach
Škandál v ukrajinskej armáde: vojenské drony predával pod cenu, niektoré skončili v záložniach
Týchto 5 nastavení vo Wi-Fi routeri by si mal zmeniť. Apple vysvetľuje, prečo sú dôležité pre bezpečnosť aj stabilitu
Týchto 5 nastavení vo Wi-Fi routeri by si mal zmeniť. Apple vysvetľuje, prečo sú dôležité pre bezpečnosť aj stabilitu
Botnet KadNap sa objavil aj na Slovensku. Hackeri ovládli tisíce domácich Wi-Fi routerov tejto značky
Botnet KadNap sa objavil aj na Slovensku. Hackeri ovládli tisíce domácich Wi-Fi routerov tejto značky
Pravdepodobne používaš nesprávnu USB-C nabíjačku pre svoj telefón. Toto je dôvod, prečo sa tvoj mobil nabíja pomaly
Pravdepodobne používaš nesprávnu USB-C nabíjačku pre svoj telefón. Toto je dôvod, prečo sa tvoj mobil nabíja pomaly
Ani by ste si ho nevšimli alebo nevedeli, že je to vôbec dom. Zvláštna stavba však skrýva prekvapivo pekné bývanie
Ani by ste si ho nevšimli alebo nevedeli, že je to vôbec dom. Zvláštna stavba však skrýva prekvapivo pekné bývanie
Hľadáme balkóny alebo terasy, ktoré potrebujú zachrániť! Pošlite fotografiu a vyhrajte premenu
Hľadáme balkóny alebo terasy, ktoré potrebujú zachrániť! Pošlite fotografiu a vyhrajte premenu
Tento detail si mnohí nevšimnú a divia sa, že farba vyzerá inak, ako čakali. Čo rozhodne, aký efekt dosiahnete?
Tento detail si mnohí nevšimnú a divia sa, že farba vyzerá inak, ako čakali. Čo rozhodne, aký efekt dosiahnete?
Pripomína jazero a les a prináša napätie aj pokoj. Farba roka 2026 Hidden Gem je neutrálna, ale nie taká, ako možno čakáte
Pripomína jazero a les a prináša napätie aj pokoj. Farba roka 2026 Hidden Gem je neutrálna, ale nie taká, ako možno čakáte

5 znakov, že priesady už potrebujú presadiť do väčšieho
5 znakov, že priesady už potrebujú presadiť do väčšieho
Vápnenie stromov v marci: Užitočná ochrana alebo len záhradkársky prežitok?
Vápnenie stromov v marci: Užitočná ochrana alebo len záhradkársky prežitok?
Eucharis očaril nevesty a milovníkov voňavých izbových rastlín, získa si aj vás?
Eucharis očaril nevesty a milovníkov voňavých izbových rastlín, získa si aj vás?
Vertikálne pestovanie jahôd so závlahou: Svojpomocný projekt z PVC rúr a dažďovej vody
Vertikálne pestovanie jahôd so závlahou: Svojpomocný projekt z PVC rúr a dažďovej vody
Vlasy starnú rýchlejšie, než si myslíte: Toto odporúčajú odborníci
Vlasy starnú rýchlejšie, než si myslíte: Toto odporúčajú odborníci
Je KONIEC: Veľavýznamný e-shop
Je KONIEC: Veľavýznamný e-shop s elektronikou na Slovensku ide do konkurzu, nepomohlo ani oddlženie!
Dym stúpa z obytnej
MIMORIADNE Izraelská armáda začala pozemnú operáciu proti Hizballáhu v južnom Libanone
Slovák kúpil diaľničnú známku
Slovák kúpil diaľničnú známku o 29 eur drahšiu: Padol do bežnej PASCE! Naletelo vyše milión motoristov, tvrdí NDS
Tragická nehoda na východe:
Tragická nehoda na východe: O život prišiel 50-ročný muž! Cesta musela byť uzavretá

