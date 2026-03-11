Putin musí mať strach: Ukrajina plánuje nasadiť novú ničivú superzbraň! Cieľom je Moskva

KYJEV - Ukrajinská zbrojárska firma predstavila nový balistický projektil FP-9. Podľa výrobcu by mohol už v roku 2026 zasahovať ciele v Rusku.
Ukrajinská firma predstavila novú balistickú raketu
Ukrajinská zbrojárska spoločnosť Fire Point predstavila nový balistický projektil s označením FP-9, ktorý by podľa výrobcu mohol v budúcnosti zasahovať aj ciele v ruskom hlavnom meste. Informoval o tom portál The Kyiv Independent.
Firma uvádza, že projekt je zatiaľ vo fáze vývoja a testovania. Prvé skúšky novej rakety by sa mali uskutočniť v blízkej budúcnosti.
Testovanie rakety by mohlo prísť už čoskoro
Šéf spoločnosti Denys Štilierman uviedol v rozhovore pre televíziu Army TV, že prípravy na testovanie rakety FP-9 už prebiehajú.
Spoločnosť Fire Point prvýkrát informovala o vývoji tejto zbrane spolu s kratšou verziou FP-7 ešte v septembri minulého roka. Podľa skorších vyjadrení vedenia firmy by mohli byť prvé funkčné modely pripravené v priebehu roku 2026.
Cieľom je prekonať ruskú protivzdušnú obranu
Jednou z najväčších prekážok pre ukrajinské údery hlboko na ruskom území je silná protivzdušná obrana okolo miest Moskva a Petrohrad.
Bezpilotné lietadlá ani niektoré riadené strely sa cez tento obranný systém dostávajú len veľmi ťažko. Vývojári FP-9 tvrdia, že nový balistický projektil by mohol tento problém zmierniť.
„Vďaka vysokej rýchlosti by FP-9 mohla zasiahnuť ciele v Moskve,“ uviedol Štilierman.
Rýchlosť má presiahnuť 1200 metrov za sekundu
Podľa údajov spoločnosti by mala nová raketa dosahovať rýchlosť viac ako 1 200 metrov za sekundu. Pre porovnanie, ruské balistické strely Iskander dopadajú na cieľ približne rýchlosťou okolo 800 metrov za sekundu.
Vyššia rýchlosť by podľa výrobcu mohla zvýšiť šancu na prekonanie systémov protivzdušnej obrany.
Štilierman zároveň priznal, že nie všetky strely by sa dokázali dostať k cieľu. Podľa jeho odhadu by úspešnosť zásahov mohla byť približne 25 percent.
Fire Point patrí medzi rastúce firmy ukrajinského zbrojárskeho priemyslu
Spoločnosť Fire Point patrí medzi podniky, ktoré vznikli alebo sa výrazne rozšírili po začiatku ruskej invázie na Ukrajinu.
Firma vyrába napríklad útočný dron FP-1, ktorý ukrajinská armáda používa pri operáciách hlboko na nepriateľskom území. V portfóliu má aj riadenú strelu FP-5 Flamingo.
Štilierman nedávno zverejnil na sociálnej sieti X video zo štartu rakety FP-7, ktorá už prechádza testovaním. Väčší model FP-9 sa na svoje prvé skúšky ešte pripravuje. Oba balistické projekty firma prvýkrát predstavila verejnosti v septembri 2025.