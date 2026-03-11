Bývalá miss pošteklila internet dráždivou fotkou: Keď ukázala telo... Wau, BRUTÁLNA forma!

BRATISLAVA - Telo bohyne! Bývalá misska Kristína Krajčírová, ktorú si mnohí pamätajú zo súťaže krásy Miss Slovensko 2012, opäť zaujala fanúšikov na sociálnych sieťach. Na najnovšej fotografii zapózovala len v spodnej bielizni a okamžite spustila lavínu reakcií.
Najväčšiu pozornosť pritiahla jej postava. Kristína Krajčírová totiž predviedla poriadne vypracované brucho, na ktorom sa črtajú výrazné tehličky. Je jasné, že za takouto formou stojí množstvo tréningov a disciplíny. O Kristíne je navyše dobre známe, že je vášnivou športovkyňou – miluje fitness aj beh.
Fanúšikovia v komentároch nešetrili chválou a zhodujú sa, že kráska je vo fantastickej forme. „Toto je jeden extrém, čo si so svojím telom dokázala,“ napísala jedna z jej fanúšičiek. Pridala sa ďalšia: „Kristína nikdy nevyzerala lepšie.“
Zdá sa, že pochvaly potešili aj samotnú krásku. „Ja som asi nikdy nedostala toľko pochvál – a čo je pre mňa najdôležitejšie, tak najmä od žien,“ reagovala.
Je vidno, že mama takmer štvorročného syna Jakuba sa o svoju postavu stará viac než poctivo – a výsledok je skutočne neprehliadnuteľný.
