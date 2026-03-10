Krvavé útoky v Nigérii: Džihádisti zabili najmenej 14 ľudí vrátane vojakov

LAGOS - Séria džihádistických útokov v Nigérii si v pondelok vyžiadala najmenej 14 obetí, z toho 10 vojakov, uviedli miestne civilné a vojenské zdroje. PíšE správa agentúry AFP.
Nigérijský vojenský hovorca Uba Sani potvrdil „niekoľko koordinovaných útokov“ na vojenské základne na severovýchode krajiny. Dodal, že všetky napadnuté lokality zostali pod kontrolou armády. Nová vlna džihádistických útokov sa zameriava na bezpečnostné sily v regióne. Bojovníci z islamskej militantnej skupiny Boko Haram a jej odštiepeneckej frakcie známej ako Islamský štát v Západnej Afrike (ISWAP) uskutočnili samostatné útoky na základne vo zväzových štátoch Borno a Yobe, uviedli zdroje.
Podľa nigérijskej bezpečnostnej správy, do ktorej nahliadla agentúra AFP, militanti ISWAP v noci zaútočili na základňu v meste Kukawa v štáte Borno v oblasti Čadského jazera a zabili štyroch vojakov vrátane veliteľa. Člen protidžihádistickej milície uviedol, že prestrelka medzi medzi militantmi a vojakmi trvala tri hodiny. Militanti z Boko Haram zaútočili aj na komunitu v okrese Konduga, kde zabili dvoch vojakov a štyroch civilistov. Podpálili tam vyše 200 domov, uviedol miestny predstaviteľ pre AFP.
V susednom štáte Yobe militanti z Boko Haram zaútočili na základňu v meste Goniri, kde zabili štyroch vojakov a podpálili niekoľko budov a vojenských vozidiel. Boko Haram a ISWAP v poslednom čase zintenzívnili útoky na základne na severovýchode krajina a ich 16-ročná kampaň za založenie kalifátu pokračuje. Konflikt si už vyžiadal viac ako 40.000 obetí a približne dva milióny ľudí museli opustiť svoje domovy. Minulý týždeň prišlo o život sedem vojakov a 11 civilistov, keď bojovníci tejto militantnej skupiny prepadli vojenskú základňu, zaútočili na neďaleké mesto Ngoshe a uniesli odtiaľ vyše 300 ľudí. Spojené štáty vyslali do tejto západoafrickej krajiny svojich vojakov s cieľom pomôcť armáde s výcvikom v boji proti džihádistickým skupinám.