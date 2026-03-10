Utorok10. marec 2026, meniny má Branislav, Bronislav, Bruno, zajtra Angela, Angelika

Spor o nový stav ohrozenia: Opozícia varuje pred nasadením armády na území Slovenska

Juraj Krúpa
Juraj Krúpa (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)
BRATISLAVA - Opozícia kritizuje zámer legislatívne zaviesť inštitút stavu ohrozenia. Strana SaS, Hnutie Slovensko a mimoparlamentní Demokrati považujú za nebezpečné, že vláda by sa mohla rozhodnúť vyhlásiť stav ohrozenia a nasadiť Ozbrojené sily (OS) SR na území Slovenska, ak by bola krajina čímkoľvek ohrozená. Súčasné právne rámce sú podľa strán postačujúce. Reagovali tak na utorkové vyjadrenia prezidenta SR Petra Pellegriniho. Na úpravu by bola potrebná zmena Ústavy SR.

Tlačová konferencia strán: Progresívne Slovensko, Demokrati, KDH, SaS, Za ľudí a hnutie Slovensko na tému: Opozícia sa spája proti násiliu páchanému na ženách (Zdroj: Topky/Ramon Leško)
„Je zarážajúce, že vláda vymýšľa nový systém ochrany bezpečnosti krajiny, keď už dnes existujú zákonné nástroje. Máme napríklad inštitút asistenčných služieb ozbrojených síl, ktorý sa využíval počas pandémie a ktorý je možné využívať aj dnes,“ podotkol poslanec za SaS Juraj Krúpa. Za nejasné považuje aj to, ako by nový režim fungoval v praxi. „Predstavme si situáciu, že by Slovensku reálne hrozil útok napríklad zo strany dronu. Podľa tohto modelu by sa najskôr musela zísť vláda, vyhlásiť stav ohrozenia a až potom by mohli ozbrojené sily konať. To je úplne nereálne,“ uviedol.

Aj poslanec parlamentu Gábor Grendel (Slovensko - Za ľudí) považuje tento krok za krajne nezodpovedné. „Veľmi dobre vedia, že súčasné právne rámce postačujú,“ doplnil. Za zámerom vidí aj nadchádzajúce voľby do Národnej rady SR. Zavedením inštitútu stavu ohrozenia by podľa šéfa mimoparlamentných Demokratov a exministra obrany Jaroslava Naďa mohla byť vážne ohrozená vnútorná bezpečnosť krajiny. Tvrdí, že vláda by tak mohla nasadiť OS SR proti vlastným obyvateľom na území Slovenska aj pre ňou vymyslenú hrozbu.

Prezident SR, minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) a náčelník Generálneho štábu OS SR Daniel Zmeko sa zhodli, že Slovenská republika potrebuje legislatívne zaviesť inštitút stavu ohrozenia, vďaka ktorému by vláda mohla využiť kapacity OS SR aj v prípade mieru, ak by bola krajina čímkoľvek ohrozená. Prezident pritom upozornil, že na takúto úpravu by bola potrebná zmena Ústavy SR, čo znamená zhodu naprieč politickým spektrom.

